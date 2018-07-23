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УСИК – ГАССИЕВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА

Только выгодный разговор для двух стран: Трамп сказал, что не делал уступок Путину

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Дональд Трамп
Дональд Трамп / Фото из открытых источников

Президент Америки Дональд Трамп после скандала заверил, что не делал никаких уступок Владимиру Путину на встрече в Хельсинки. Они только имели очень хорошую беседу для двух стран.

Об этом глава Белого дома написал на своей странице в Twitter.

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"Когда вы слышите, как негативно в фейковых новостях говорят о моей встрече с президентом Путиным, что я во всем ему уступил, помните, что я не сделал ни одной уступки, мы просто говорили о предстоящих выгодах для обоих стран", – написал Дональд Трамп.

Напомним, 16 июля, в Хельсинки состоялась встреча президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с головой Российской Федерации Владимиром Путиным. На совместной пресс-конференции по результатам саммита Трамп заявил, что никакого вмешательства в американские выборы со стороны РФ не было, а само расследование назвал просто смехотворным. Таким образом, глава Белого дома фактически повторил слова Путина о том, что Россия не вмешивалась в американские выборы.

Впоследствии, под давлением критики в интервью Fox News Трамп все же признал персональную ответственность Путина за вмешательство РФ в американские выборы.

Теги: Новости политики Новости России Владимир Путин Дональд Трамп Новости США Встреча Путина и Трампа 16 июля 2018 года Выборы в США
Источник: 24 канал
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