Только за один месяц украинцы купили валюты на 1 миллиард долларов, – НБУ

В ноябре 2018-го украинцы через украинскую банковскую систему купили рекордную сумму иностранной валюты с августа 2015 года – на 1,009 миллиарда долларов.

Об этом сообщили в Национальном валютном банке.

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А вот "избавились" от иностранной наличности меньше на 90,5 миллиона долларов – государство "купило" у граждан 918,2 миллиона "зеленых". То есть покупка валюты украинцев через банковскую систему превысила ее продажу в ноябре.

Добавим, что через банковскую систему граждане купили 2,4 милярда долларов за целый 2017-й год. А здесь почти половину суммы – только за один ноябрь.

Двумя месяцами ранее было наоборот – украинцы больше сбывали, чем покупали. Так, в сентябре сдали валюты на 215,4 миллиона долларов, а в октябре – 141,7 миллионов долларов.

Всего с начала 2018-го сохраняется такая тенденция продажи валюты гражданами, что превышает запрос на покупку. Разница составляет 1,591 миллиарда долларов.

К слову, в августе 2015-го украинцы купили иностранной наличности на 1,045 миллиарда долларов.