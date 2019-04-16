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      Только за сутки для восстановления собора Парижской Богоматери собрали 600 миллионов евро

      128 Читати новину українською
      Notre Dame de Paris
      Notre Dame de Paris / Коллаж 24 канала

      Чтобы спасти памятник мировой культуры – собор Notre Dame de Paris, который сильно пострадал от масштабного пожара, уже собрали более 600 миллионов евро – хотя со времени пожара не прошло и суток. И сбор средств будет продолжаться дальше.

      Кто дал деньги на восстановление собора Парижской Богоматери

      Французские медиа сообщили, что семья Бетанкур-Мейер и группа компаний L'orеal пожертвовали 100 миллионов евро.

      Читайте также: Интересные факты о соборе Парижской Богоматери

      Французский миллиардер Бернар Арно и его группа компаний LVMH, которая владеет брендом Louis Vuitton, дает 200 миллионов евро.

      Еще 100 миллионов евро пожертвовала семья французских миллиардеров Пино, в частности – Франсуа-Анри Пино, владелец футбольного клуба "Ренн".

      100 миллионов евро также выделяет французская транснациональная нефтегазовая корпорация Total.

      Весь масштаб пожара в Нотр-Даме – на фото и видео

      Французы также жертвовали на восстановление национальной культурной ценности посильные суммы, и продолжат это делать. Фонд наследия 16 апреля на сайте www.fondation-patrimoine.org запустит "Национальный сбор" для реконструкции собора.

      Что известно о других культурных трагедиях подобного масштаба: инфографика

      Культурні трагедії

      Что известно о трагическом пожаре в Париже

      Вечером, 15 апреля, вспыхнул пожар в всемирно известном соборе Нотр-Дам. Пожарные убеждают, что пожар может быть потенциально связан с ремонтом здания. По их словам, загорелся чердак здания.

      Читайте также: Как выглядит собор Парижской Богоматери после пожара

      Очевидцы убеждают, что загорелись деревянные части лесов. На месте работали несколько бригад пожарных. Работа осложнялась тем, что огонь охватил часть собора, расположенную на значительной высоте.

      Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал восстановить собор за 5 лет.

      Пожар в соборе Парижской Богоматери: смотрите видео 24 канала

       

      Детальней о пожаре и возможности восстановления собора:
       
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      Пожар в соборе Парижской Богоматери: причины и факты трагедии Нотр-Дама
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      Теги: Пожар в Нотр-Даме Чрезвычайное происшествие Архитектура Деньги Пожар Новости Франции
      Источник: 24 канал
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