Том Харди изменился до неузнаваемости из-за роли в новом фильме: фотофакт

Британский актер Том Харди уже длительное время работает на съемочной площадке фильма Джоша Транк "Фонзи" о Аль Капоне, где он исполнил главную роль.

В издании The Daily Mail появились фото, где всегда грубый Том Харди несколько набрал вес и обзавелся гладкой лысиной. Можно увидеть, как гримеры тщательно загримировали его многочисленные татуировки на шее и груди для дальнейших съемок фильма.

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Том Харди до и после съемок фильма "Фонзи"

Актер отдыхал между трейлерами в одних черных шортах и зеленых кроссовках, не слишком скрываясь от папарацци.



Том Харди на съемках фильма "Фонзи"

Стоит добавить, что гангстерская драма "Фонзи" рассказывает о жизни печально известного чикагского преступника Аль Капоне, который занимался игорным бизнесом и сутенерством. В фильме покажут, как больной сифилисом 47-летний Аль Капоне, выйдя из тюрьмы после длительного заключения, уже не имеет былого могущества и начинает вспоминать о своем тяжелом уголовном прошлом и жестоких преступлениях.



О дате премьеры кинокартины пока нет информации.