Том Харди в третий раз станет отцом – СМИ

Голливудский красавец и известный актер Том Харди с женой Шарлоттой Райли, 4 июля, посетил премьеру фильма "Плавая с мужчинами" ("Swimming with Men") в Лондоне. Журналисты заметили у актрисы Райли скрытый живот под платьем, но сама пара пока ничего не комментирует.

Об этом сообщают на The Daily Mail.

Показ фильма состоялся в кинотеатре Curzon Mayfair Cinema, где роскошная Шарлотта в белом платье с Томом Харди прошлась по красной дорожке мероприятия. Как известно, киноактриса стала одной из главных героинь новой ленты.

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Внимание привлекло не только счастливые супруги, которые не отходили друг от друга ни на шаг, а и ее формы, которые она скрывала под платьем. Но инсайдеры уже успели подтвердить догадки СМИ, – Райли действительно беременна.

Том Харди и Шарлотта Райли в Лондоне

Так это или нет, узнаем позже. Стоит напомнить, что у 40-летнего Тома Харди уже есть один сын Луи от бывшей подруги Рэйчел Спид. Что насчет 36-летней Шарлотты Райли, то пара познакомилась в 2009 году на съемках фильма "Грозовой перевал", и уже в 2014 году пара поженилась. Через год у супругов родился сын.

Том Харди с Шарлоттой Райли и сыном на прогулке