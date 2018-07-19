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Том Круз оконфузился перед журналистами: фотофакт

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Том Круз в Токио
Том Круз в Токио / Getty images

Голливудский актер Том Круз курьезно привлек к себе внимание перед кинопремьерой. Звезду подвела его одежда.

Журналисты Hollywood Life заметили курьезную деталь при выходе привлекательного Тома Круза на красную дорожку в Токио. Актер уверенно позировал перед камерами, когда у него была расстегнута ширинка роскошного костюма. Из штанов выглядела белая рубашка, которая добавила курьеза ситуации.

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Том Круз гордо стоял перед представителями СМИ и совсем не подозревал, что попадет на главные страницы западных Интернет-изданий. Стоит отметить, что уже на самой кинопремьере фильма "Миссия невыполнима: Последствия" он уже исправил недостаток своего наряда.


Том Круз оконфузился

 

Допис, поширений RYOHEI (@emuemu122039)

 

Отметим, что кинолента "Миссия невыполнима: Последствия" – шестой по счету фильм из серии боевиков. Кроме Тома Круза в съемках картины также приняли участие: Генри Кавилл, Саймон Пегг, Ребекка Фергюсон, Винг Рэймз, Шон Харрис, Анджела Бассетт, Ванесса Кирби, Мишель Монахэн, Алек Болдуин, Уэс Бентли, Фредерик Шмидт.

Теги: LifeStyle Кино Голливуд Курьезные новости
Источник: 24 Канал
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