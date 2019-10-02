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      Том Круз во Львове: Садовый показал фото мировой звезды на балконе львовской Ратуши

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      Том Круз во Львове – фото Садового и Тома Круза и на Ратуше
      Том Круз во Львове / Фото ZAXID.NET

      Мировая знаменитость и звезда Голливуда Том Круз 2 октября посетил Одессу, а через несколько часов прилетел во Львов. В первую очередь актер посетил площадь Рынок, где встретился с мэром Андреем Садовым.

      Андрей Садовый опубликовал в своем фейсбуке фотографию с шутливой подписью.

      Главное о Томе Крузе и подборка фильмов актера, которые стоит посмотреть – в материале 24 канала.

      Мол, Том Круз "Львовское метро не нашел, поэтому пришел к нам на балкон".

      Круз
      Том Круз и Андрей Садовый на балконе львовской Ратуши

      все о визите тома круза в украину:
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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины LifeStyle Новости LifeStyle Новости Львова Андрей Садовой Кино
      Источник: 24 канал
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