Том Круз во Львове: Садовый показал фото мировой звезды на балконе львовской Ратуши
Мировая знаменитость и звезда Голливуда Том Круз 2 октября посетил Одессу, а через несколько часов прилетел во Львов. В первую очередь актер посетил площадь Рынок, где встретился с мэром Андреем Садовым.
Андрей Садовый опубликовал в своем фейсбуке фотографию с шутливой подписью.
Главное о Томе Крузе и подборка фильмов актера, которые стоит посмотреть – в материале 24 канала.
Мол, Том Круз "Львовское метро не нашел, поэтому пришел к нам на балкон".
Том Круз и Андрей Садовый на балконе львовской Ратуши
все о визите тома круза в украину:
Источник: 24 канал
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