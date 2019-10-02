Том Круз во Львове: Садовый показал фото мировой звезды на балконе львовской Ратуши

Том Круз во Львове / Фото ZAXID.NET

Мировая знаменитость и звезда Голливуда Том Круз 2 октября посетил Одессу, а через несколько часов прилетел во Львов. В первую очередь актер посетил площадь Рынок, где встретился с мэром Андреем Садовым.