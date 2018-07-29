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Том Круз "заставил" телеведущего повторить трюк из фильма "Миссия невыполнима: Фолаут": видео

92 Читати новину українською
Том Круз
Том Круз / Фото из свободных источников

Недавно в мире состоялась долгожданная премьера фильма "Миссия невыполнима: Фолаут", главную роль в которой традиционно сыграл Том Круз. Актер решил повторить трюк с кино и прыгнул с известным телеведущим с парашютом.

Как сообщает The Mirror, ведущий Джеймс Корден решил пригласить на свое шоу голливудского красавца Тома Круза. Во время эфира звезда "Late Late Show" заявил, что скачок актера с немалой высоты – "просто глупость", которую сможет повторить каждый.

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Громкое заявление в эфире шоу заставило телеведущего согласиться на экстремальный трюк. Однако Том Круз усложнил задачу, выбрав высотный прыжок, который часто выполняют военные. Перед полетом знаменитости прошли инструктаж. Поскольку Джеймс Корден впервые прыгал с парашютом, то он сделал это в паре с инструктором. А вот опытный экстремал Том Круз самостоятельно выполнил трюк с высоты 4500 метров.

Но не обошлось без курьезов: перед прыжком Джеймс Корден хотел убежать и отказаться от затеи, но все же решился это сделать. Кроме этого, в самолете испуганного ведущего смешно подбадривал Том Круз, а приземление пышнотелого юмориста вызвало улыбку у всех его поклонников.

Смотрите видео прыжка Тома Круза и Джеймса Кордена с парашютом:

 

Теги: LifeStyle Курьезные новости Кино Голливуд
Источник: 24 Канал
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