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      Телеканал новостей 24 Блоги Александр Гаврутенко
      BREXIT ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
      Александр Гаврутенко

      Томос – элемент предвыборной кампании или попытка вмешаться в дела церкви?

      114
      Томос для Православной церкви Украины
      Томос для Православной церкви Украины / President.gov.ua

      Меня всегда умиляли разговоры о "вмешательстве государства в религиозные дела" – я, например, не отождествляю какую-то одну персону, пусть даже самую высокопоставленную, со всем государством.

      Согласно Конституции президент Украины является главой государства и выступает от ее имени, но только строго в рамках четко очерченного круга полномочий и обязанностей. Во всех остальных вопросах – он выступает как частное лицо, в том числе и особенно в религиозных. Можно ли трактовать действия президента вне своих компетенций, в рабочее время и за счет средств, предусмотренных на выполнение прямых его функциональных обязанностей, как превышение полномочий и растрату? Думаю, да, но это точно не вмешательство государства в религиозные вопросы.

      Что же касается получения Томоса, то единственный мой комментарий – это искренние и до глубины души волнительные поздравления всему православному христианскому миру с рождением новой поместной церкви, а православному украинскому народу – с его духовным освобождением.

      Повлияет это на выборы и будет ли использована религиозная тема в ходе кампании? Очень надеюсь, что к завершению кампанию мы все же перейдем к более прикладным вопросам развития нашей страны, исключительно которые будут влиять на окончательный выбор.

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      Автор: Александр Гаврутенко
      Теги: Новости политики Новости Украины Публикации Томос Президент Украины
      Источник: 24 Канал
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