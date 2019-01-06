Томос об автокефалии ПЦУ прибыл в Украину, – СМИ

Вечером 6 января Томос об автокефалии Православной церкви прибыл в Украину. По словам журналистов, его кортежем должны были доставить в Софию Киевскою, где документ С 7 января будет выставлен на всеобщее обозрение.

Как утверждает корреспондентка телеканала "Прямой", самолет с Томосом уже приземлился в Киеве.

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"Нам достоверно известно, что Томос – уже в Украине. Его кортежем доставят в Софию", – отметила она.

На телеканале "112 Украина" в свою очередь отметили, что пока неизвестно, где находится Томос, однако у них также есть информация, что документ уже прибыл в Украину и находится под охраной.

Утром 7 января Томос будет размещен в Софии Киевской для проведения торжественного богослужения. В течение определенного времени доступ к Томосу обычным верующим будет ограничен. После того, как богослужения состоится, документ будет перенесен в трапезную храма София Киевская, где все желающие смогут его увидеть,

– добавили представители ресурса.

Напомним, Вселенский патриарх Варфоломей в субботу, 5 января, подписал Томос об автокефалии единой Православной церкви Украины. Церемония подписания Томоса состоялась в патриаршем храме Святого Георгия на территории Вселенского патриархата в Стамбуле.



Уже 6 января ПЦУ получила Томос от Варфоломея. Церемония вручения состоялась на божественной литургии, которую совместно правили патриарх Варфоломей и предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний.

Что такое Томос?

Это уникальный церковный документ. Выпускают его, когда главная церковь хочет предоставить фактическую независимость – автокефалию. Изредка Томос издают по вопросам, которые касаются положений христианского вероучения, чаще всего он касается церковного устройства.

Как создавали Православную церковь в Украине?9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, священнослужители ездили по украинским церквям, беседовали со священниками. Именно по результатам их отчета по Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви.



15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины стал Михайловский Златоверхий собор.

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