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      Томос об автокефалии ПЦУ вернули в Украину: Порошенко привез документ в Ровно

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      Томос об автокефалии ПЦУ вернули в Украину
      Томос об автокефалии ПЦУ вернули в Украину / Фото из открытых источников

      Свиток Томоса об автокефалии для Православной церкви вернули в Украину из Константинополя. Президент Петр Порошенко и патриарх Филарет 10 января привезли документ в Ровно.

      Об этом глава государства сообщил в своем Facebook.

      Читайте также: Как Путин помог Украине получить Томос об автокефалии ПЦУ

      Ранее 24 канал сообщал, что Томос об автокефалии Православной церкви Украины увезли в Стамбул, где его 9 января подписали все члены Священного Синода Вселенского патриархата.

      Томос привезли в Свято-Покровский кафедральный собор Ровно.

      Символично, что после Киева, Томос прибыл в Ровно, где верующие смогут вживую увидеть нашу реликвию. Ведь Томос – очередное свидетельство того, что Украина приобрела свободу,
      – подчеркнул Порошенко.

      По его словам, именно в этом храме начал свою церковную миссию Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

      Свиток томоса внесли в храм священнослужители и продемонстрировали присутствующим верующим.

      "Это историческое событие, которое навсегда войдет в историю этого храма", – добавил президент.

      Кроме Порошенко, в Ровно прибыл и патриарх Филарет, который возглавил богослужение в храме. Он во время молебна Порошенко вручил орден Андрея Первозванного за активное участие в процессе получения Томоса об автокефалии для ПЦУ.

      Напомним, Вселенский патриарх Варфоломей в субботу, 5 января, подписал Томос об автокефалии единой Православной церкви Украины.

      6 января ПЦУ получила Томос от Варфоломея. Церемония вручения состоялась на божественной литургии, которую совместно правили патриарх Варфоломей и предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний.

      Уже 7 января в Соборе святой Софии в Киеве состоялась рождественская литургия, во время которой впервые на всеобщее обозрение выставили Томос. После  документ перенесли в Трапезную церкви храма, где его могли видеть все желающие.

      К слову, по информации СМИ, Томос, вероятно, в будущем больше не будет размещаться в Софии Киевской, а его могут перенести в Михайловский Златоверхий собор, где сейчас располагается резиденция митрополита ПЦУ Епифания.

      Что такое Томос?Это уникальный церковный документ. Выпускают его, когда главная церковь хочет предоставить фактическую независимость – автокефалию. Изредка Томос издают по вопросам, которые касаются положений христианского вероучения, чаще всего он касается церковного устройства.

      Как создавали Православную церковь в Украине?9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, священнослужители ездили по украинским церквям, беседовали со священниками. Именно по результатам их отчета, Украине и было дано разрешение на создание Единой Поместной Церкви.

      15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины, а предстоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний: его кандидатуру поддержали большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины стал Михайловский Златоверхий собор.

      Украина получила Томос: смотрите видео

       

      Теги: Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 Канал
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