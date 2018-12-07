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      Алексей Чибисов

      Томос та Договір про дружбу: чому окупанти можуть вдатися до дій

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      Росія може почати нову агресію щодо України
      Росія може почати нову агресію щодо України / krymr.com

      До кінця року на Україну чекають кілька дипломатичних перемог, які призведуть до фіаско та стрімкого згортання впливу Москви на нашу державу.

      Через це хворі люди, які сидять у Кремлі, можуть почати акт помсти, який невідомо до чого призведе.

      Безглуздість дій Росії всеосяжна. Терористи, які уявляють себе володарями світу та у кожному своєму кроці бачать протидію НАТО, воліють вбивати не тисячами, а мільйонами. Для цього вони виробляють заборонені всіма договорами ракети, погрожують у разі якихось дій у відповідь одразу ж застосувати ядерну палиця та не розуміють, за що їх так ненавидять.

      Що ж стосується України, то фактично всі громадяни Росії відносяться до неї, як до власної колонії, жителі якої мали нахабність повстати. Через це, за логікою руських, нас і треба знищити.

      Читайте також: Як і чому майже всі українці допомагають Путіну

      Отже, кожна дія Києва, направлена на подолання бар'єру та збільшення впливу Кремля на Україну, викликає у простих мешканців країни-терориста свербіж в області нижче спини, а в Путіна та його покидьків-посіпак – бажання віддавати наказ про обстріли бійців ЗСУ чи мирних мешканців.

      Що ж стосується грудня – на нього припадає ряд подій, від яких і ватажок країни-терориста, й інші кремлівські діячі просто божеволітимуть. Це й денонсація Договору про дружбу із Росією, за який цього тижня проголосувала Верховна Рада, і проведення Об'єднавчого собору, який взагалі помножить на нуль багатотисячну мережу шпигунів, вербувальників та контрабандистів, які більше 27 років діяли під релігійним прикриттям. Після створення нової церкви російські терористи позбудуться свого ідеологічного фундаменту та інструменту промивання мозків українцям, без якого під час заборони російських пропагандистських телеканалів буде надскладно сіяти хаос у нашій країни.

      То ж передбачити дії Путіна та окупантів, коли росіяни отримають добрячого копняка, вкрай складно. Якщо зауважити, що йдеться про ситуацію, коли США роблять вигляд, що вони ну дуже розлючені через напад у Керченській протоці, дії в Азовському морі, отруєння Скрипалів та взагалі всі злочини Російської Федерації, цілком можливо, що супостати почнуть війнушку на воді чи взагалі вдеруться до нас по суші. Раніше, під час особливої уваги до себе через воєнні злочини, у Москві воліли посилювати бойові дії в Україні, шантажуючи таким чином весь світ. Така собі версія бомбардування Воронежу заради доказу своєї зайвої хромосоми.

      Тільки от, нажаль, ми страждаємо від божевілля цілої величезної держави найбільше та платимо за це життям наших хлопців.

      Читайте також: Атака в Керченській протоці – репетиція маленької війни, яка буде вже незабаром

      Автор: Алексей Чибисов
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости России Конфликт в Азовском море Украина – Россия Новости политики Владимир Путин война Вооруженные силы Украины Единая поместная церковь Отравление Сергея Скрипаля
      Источник: 24 Канал
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