Томос-тур Порошенко: на встречу с президентом на Волыни людей свозили автобусами

Президент України Петро Порошенко 15 січня побував на Волині з розповідями про Томомс, які в народі вже прозвали "Томос-туром". При цьому на заходи за участі глави держави у Луцьку та Ківерцях людей організовано привозили автобусами.

Наблюдатели Гражданской сети "ОПОРА" зафиксировали, как десятки людей после визита Порошенко собирались в группы и возвращались к автобусам, припаркованным на нескольких улицах.

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Во время визита в Луцк Порошенко сопровождали почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет и глава Волынской облгосадминистрации Александр Савченко. Присутствовали и депутаты Верховной Рады. Все происходило в рабочее время, в момент проведения сессии парламента.

Активисты уточнили, что в Луцке они заметили, как автобусы подвозили сотни волынян к окраинам города. Оттуда люди небольшими группами прибывали на Театральную площадь в Свято-Троицкий собор.

Кроме того, зафиксировали по меньшей мере 9 автобусов, которые отвозили людей в райцентры после того, как в городе завершились мероприятия. В частности, люди собирались в группы по 5-10 человек и отправлялись из центра города к рейсовым автобусам. Наблюдатели обнаружили 6 автобусов с табличками "Нерегулярные перевозки" в Луцке. На вопрос, куда автобусы везут людей, сами пассажиры и водители ответили, что в города Нововолынск, Ковель и Горохов.



Автобусы, которыми людей организованно свозили и увозили из Луцка//Фото: ОПОРА

Такие же автобусы заметили и в городе Киверцы. Они тоже сначала привезли волынян в город из других районов и ближних сел, а также развозили людей после завершения встречи в местном доме культуры.

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Автобусы, на которых людей свозили на "Томос-тур" в Киверцы//Фото: ОПОРА

Внутрь помещения дома культуры людей пускали по спискам. Те, кого не было в перечне, оставались ждать в коридоре перед входом. После, уже перед входом непосредственно в зал, еще раз проверяли наличие лица в списке и документы, подтверждающие личность. Уточняли вопрос о списке у главы Киверцовской РГА Валерия Ткачука.

Для прессы был отдельный список. Выяснить, кто и по какому принципу составлял списки, не удалось. Люди, которых не было в списке, начали возмущаться.