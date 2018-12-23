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      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ВОЙНА В СИРИИ ИТОГИ 2018 ГОДА ИНДОНЕЗИЯ
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      Томос від президента – ймовірна катастрофа, розкол в Європі та "Русский мир": топ-5 блогів тижня

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      Топ-5 блогів тижня
      Топ-5 блогів тижня / Колаж каналу 24

      Журналісти 24 каналу зібрали топ-5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед топ-тем – Томос для української церкви, горе-"Північного поток-2" та кинутий напризволяще Донбас.

      Завдяки президенту: чому Томос може призвести до катастрофи?



      Церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави, а жодна з релігій не може бути визнана обов’язковою для громадян. Ці слова чорним по білому прописані в статті 35 Конституції України. Відповідно до закону жодна з релігій не має в нашій державі якихось преференцій.

      Більше матеріалів за тегом Томос

      Росія вкрала в України ліцензію за 2,2 мільярди доларів



      Гібридна агресія РФ триває по всіх напрямках. Немаючи ніяких серйозних досягнень вічно п'яні Івани вдалися до чергового злочину, який може досить жорстко вдарити по авіаційній галузі України.

      Всі статті автора

      Одна история о "Русском мире"



      Всегда думала, что "русский мир" – понятие нарицательное. Наверное, от того, что само это выражение никогда не слышала только с сарказмом.

      Читайте: Блоги о жизни в Луганске

      Вимираючі міста: росіяни припинили підтримувати Донбас навіть для картинки



      Судячи з усього, економічне становище Росії набагато гірше, аніж навіть можна собі уявити. Інакше пояснити дії окупантів на Донбасі, який раніше підтримували за допомогою російських грошей, неможливо.

      Більше статей за тегом Донбас

      "Північний потік-2" розколює Європу і вже збурив спротив у Німеччині



      Газогін розколює Європу та гнівить США. Вже й берлінські політики все більш критикують цей економічний проект – провальний для федерального уряду.

      Більше матеріалів про "Північний потік-2"

      Читайте також: Минрегион планирует запретить размещение отопительной газовой техники в новых многоэтажках

      Автор: Блоги недели
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости политики Северный поток-2 Томос
      Источник: 24 Канал
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