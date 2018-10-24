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      "Томосы какие-то обещают, непонятно что": Онуфрий сделал резкое заявление об автокефалии для УПЦ

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      Глава УПЦ МП Онуфрий прокомментировал предоставление автокефалии Украине
      Глава УПЦ МП Онуфрий прокомментировал предоставление автокефалии Украине / Фото из открытых источников

      В Московском патриархате продолжают делать скандальные заявления из-за предоставления автокефалии Украинской православной церкви. На этот раз глава УПЦ МП митрополит Онуфрий заявил, что Украине "обещают какие-то там Томосы и непонятно што", которые "нас не спасут".

      Об этом митрополит Онуфрий сказал в речи после торжественного богослужения в кафедральном соборе Всех святых земли Волынской в Луцке, передает ВолиньPost.

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      В частности, священнослужитель заявил, что УПЦ МП имеет свободу и независимость, а "никакие Томосы, кроме свободы от греха, нас не спасут".

      А что сегодня Томосы какие-то там обещают, непонятно что... Мы имеем все свободы и независимости, церковные, административные. Мы сами делаем все, как считаем нужным. Но мы имеем молитвенные связи со всеми православными, и из России, и из Америки, и из Греции... И эти связи нельзя рвать в угоду кому-то,
      – сказал Онуфрий.

      Кроме того, глава Московского патриархата добавил, что каждый человек "должен искать свой личный Томос".

      "То есть, свободу от греха. Вот тот Томос, который мы должны получить от Бога. А другие Томосы нас не спасут", – считает он.

      Напомним, 11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. На заседании Синода также было принято решение о снятии анафемы с патриарха УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария и признание их каноническими.

      После этого Русская православная церковь в Минске собрала Синод, по итогам которого объявили о прекращении евхаристического общения с Константинопольской церковью. Зато Константинопольский патриархат сообщил, что не будет прекращать евхаристического общения с Русской православной церковью, несмотря на ее решение о полном разрыве взаимоотношений.

      Что такое прекращение евхаристического общения?Это решение означает, что верующие РПЦ не могут причащаться в храмах Константинопольского патриархата, а священники и иерархи не смогут осуществлять совместных богослужений. Такой шаг является высшей степенью институциональных церковных санкций.

      Как будут создавать Единую поместную церковь в Украине?9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви. Позже в Киеве проведут объединительный Собор, на котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и выберут ее предстоятеля. О собрании Собора уже в ближайшее время объявил глава УПЦ КП Филарет.

       

      Украина стала на шаг ближе к получению Томоса: смотрите видео

       

      Теги: Новости политики Новости Украины Единая поместная церковь Религия РПЦ УПЦ МП Томос
      Источник: 24 Канал
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