Тони Белью рассказал, на какие жертвы он пошел ради боя с Александром Усиком

Тони Белью сразится с украинцем Александром Усиком в крузервейте, хотя свои последние бои британец проводил в хэвивейте и сейчас вынужден сбрасывать вес.

Белью признался, что во время подготовки ему пришлось значительно худеть и теперь ему осталось примерно 6 кг к тому, чтобы войти в рамки весовой категории (до 90,7 кг).

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Когда я сниму свою одежду на взвешивании, я думаю, все увидят, что я сбросил минимум 14-15 кг. Но забудьте о весе, диете. Самое важное – это бой. Бой, в котором я могу стать чемпионом мира. Мне все равно, какой у меня вес и все равно, что говорят о бое другие. И конечно мне безразлично, какие глупые вещи говорит Усик. Ничего так не важно, как бой 10 ноября. И я собираюсь победить,

– отметил Белью.

Напомним, что бой Усик – Белью состоится 10 ноября в Манчестере. На кону поединка будут стоять все пояса украинца.

Также Александр Усик ответил на вопрос, чей Крым. Украинский боксер считает, что возвращение полуострова Украине зависит от народа или от воли Господней.

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