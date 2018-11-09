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      Тони "Бомбардировщик" Белью: что стоит знать о сопернике Усика

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      Тони Белью
      Тони Белью

      В субботу, 10 ноября, абсолютный чемпион мира украинец Александр Усик проведет защиту всех четырех чемпионских поясов в бою против британца Тони Белью. Все, что нужно знать о сопернике украинца по прозвищу "Бомбардировщик" – в материале сайта 24 Канала.

      Тони Белью. Краткая биография

      Родился 30 ноября 1982 года в Ливерпуле.
      Рост 189 сантиметров.
      Рабочая рука – правая.
      Чемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBC (2016 – 2017).
      Количество боев – 33. 30 побед (20 нокаутом), 2 поражения, 1 ничья.
      В детстве увлекался футболом, болельщик футбольного клуба "Эвертон" (Ливерпуль).

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      Первые шаги в спорте

      Первым видом спорта, которым занимался Белью, стал кикбоксинг. У британца там были отличные показатели - 100 побед в 104 боях. При этом 68 – досрочная победа. Но в 20 лет решил перейти в бокс. Там он за пять лет провел 47 поединков, в 40 из которых одержал победы. 32 боя закончились нокаутом соперников. И только в семи встречах Белью проиграл. За это время трижды стал чемпионом АВА-ассоциации боксеров-любителей Англии.

      Среди профессионалов Белью дебютировал 6 октября 2007 года в бою против соотечественника Джеми Эмблера. Поединок закончился во втором раунде техническим нокаутом. При этом бой состоялся в полутяжелой весовой категории (до 79,4 килограмма). В общем первые двенадцать поединков Белью провел в разных весовых категориях от полутяжелого до первой тяжелой.

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      В шаге от титула

      Проведя 16 боев в профи-ринге, Белью получил право на чемпионский бой. Его соперником 15 октября 2011 года был соотечественник Нейтен Клеверли, а бой был за титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе. Клеверли отстоял титул раздельным решением судей

      Следующего чемпионского поединка Белью пришлось ждать два года. За это время он провел пять боев (четыре победы и ничья), где завоевал титулы чемпиона Великобритании по версии BBBofC в полутяжелом весе и вакантный титул чемпиона по версиям WBC International Silver в полутяжелом весе. Также завоевал вакантный титул чемпиона по версиям WBC Silver в полутяжелом весе и дважды его защитил.

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      Второе "чемпионское" поражение

      Единственный поединок, который Белью провел за пределами Англии, стал бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC и The Ring в полутяжелом весе против канадца Адониса Стивенсона. Он состоялся в Квебеке в Канаде 30 ноября 2013 года.

      Белью пришлось терять вес перед боем. И он снова проиграл чемпионский бой. На этот раз техническим нокаутом. После этого решил подняться в первый тяжелый вес.

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      Наконец чемпион

      И все же Белью стал чемпионом мира. 29 мая 2016 года британец завоевал вакантный титул чемпиона мира по версии WBC в первом тяжелом весе, победив Илунга Макабу в третьем раунде. А впоследствии даже защитил его в бою против Би Джей Флореса.

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      Во второй раз защитить свой чемпионский титул Белью не представилась возможность. Он отказался от него, перейдя в тяжелую весовую категорию. Все ради боя против бывшего чемпиона мира в первой тяжелой весовой категории по версиям WBA, WBC, The Ring и WBO и в тяжелой весовой категории по версии WBA британца Дэвида Хэя. При этом на кону не стояло никаких титулов.

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      Бой состоялся 4 марта 2017 года и закончился досрочной победой Белью техническим нокаутом в 11 раунде.

      За год – 5 мая 2018 года – состоялся бой-реванш между Белью и Хэем. И закончился он еще раньше, чем предыдущий поединок. На этот раз в пятом раунде техническим нокаутом.

      Возвращение на ринг ради Усика

      После боя с Хэем Белью заявил, что уходит из профессионального бокса. И решил вернуться, когда Александр Усик вызвал его на бой после победы в финале Всемирной боксерской суперсерии над россиянином Муратом Гассиевым. На этот раз на кону будут стоять титулы чемпионов WBA, WBC, IBF, WBO и The Ring в первом тяжелом весе.

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      Что дальше?

      Независимо от результата, Белью планирует все-таки уйти из профессионального бокса. Ему 35 лет. Поэтому бой против Усика станет для него последним на профессиональном ринге.

      Автор: Игорь Садженица
      Теги: Спорт Бокс Усик – Белью
      Источник: 24 Канал
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