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Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян показали новые фото со свадьбы в Таиланде

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Звездные супруги Тоня Матвиенко и Арсен Мирзяон, которые недавно во второй раз провели брачную церемонию в Таиланде, рассказали подробности праздника и поделились новыми романтическими фото.

Молодожены поделились, почему выбрали местом свадьбы именно Таиланд, говорится в ТСН.

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Как рассказал Арсен, влюбленных в страну позвало туристическое управление Таиланда. Оно и помогло паре организовать церемонию.

"Мы влюблены с Тоней в эту страну. Нашли на одном из островов музыкальный фестиваль, уже думаем на следующий год поехать выступать туда", – поделился планами Мирзоян.

Тоня, в свою очередь призналась нам, что для нее принципиально важно выйти во время церемонии к любимому под украинскую песню.

"На пляже, где мы делали церемонию, было много туристов: украинцы, белорусы и русские. Мне было принципиально важно выйти под украинскую песню. Мы быстро выбрали "Квітка Душа" в исполнении моей мамы. Также, в самом Таиланде познакомились с украинским журналистом и попросили именно его провести церемонию на украинском языке! Друзья и коллеги очень умилились", – призналась Матвиенко.

Напомним, что в минувшие выходные звездная пара Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян во второй поженились в Таиланде. После первой брачной церемонии, состоявшейся в июне прошлого года, молодожены не имели возможности поехать в медовый месяц, поэтому решили наверстать это сейчас. Брачная церемония проходила на морском побережье острова Ко Чанг (остров Слона).

Молодожены успели посетить Бангкок, Аюттайя (исторический центр с большим количеством буддистских храмов), покататься на плавучем рынке, разрисовать собственные керамические изделия на фарфоровой фабрике, выпить кокосы на пальмовой плантации и проехать по четырем экзотическим островам.

Теги: Музыка LifeStyle Фотоновости Звездные свадьбы
Источник: 24 Канал
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