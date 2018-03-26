Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян во второй раз сыграли свадьбу: первые фото с церемонии

Популярные украинские певцы Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко провели повторно церемонию бракосочетания. Для этого звездная пара выбрала солнечный Таиланд.

Ранее певцы рассказали, что поехали в солнечную страну не только по работе, но и на медовый месяц. Тогда инсайдеры сообщали, что Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко планируют провести церемонию венчания по обрядам Таиланда. Однако супруги не комментировали эту информацию.

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Все слухи подтвердились, когда на странице в социальной сети Instagram Арсена Мирзояна появились первые фото с нежной церемонии. На снимках Тоня Матвиенко повторно надела белое платье и фату. Также невеста сделала прическу и, по традиции, взяла пышный букет цветов с длинными лентами. В то же время звездный жених надел рубашку, закатав рукава, и классические брюки.

Медовый месяц завершен церемонией. Вот и пару фотографий,

– прокомментировал фотографии Арсен Мирзоян.

Церемонию венчания звезды провели на пляже под цветочной аркой. Стояли новоиспеченные молодожены в сердце, нарисованному на песке, что придало торжественному мероприятию еще большей романтики.



Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко

Свадебная церемония звездной пары