Тоня Матвиенко надела вышиванку на выступление в Сингапуре: яркие фото

Украинская певица Тоня Матвиенко посетила живописный Сингапур, где выступила на благотворительном концерте. Вокалистка надела национальное платье, чем привлекла к себе немалое внимание.

Известно, что выступление состоялось 14 июля, а само мероприятие было посвящено расовой и религиозной гармонии. Более 2 тысяч гостей посетили благотворительный вечер. В частности, выступление Тони Матвиенко посетили Президент Сингапура Халима Якоб и высокопоставленные лица страны.

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"Сингапурское общество многогранно. Здесь живут представители четырех этнических и 10 религиозных групп. В мире, согласии и взаимном уважении. Ежегодный праздник – повод еще раз напомнить о важности гармонии и радости, которую она дарит. То, что Украина впервые принимала участие в торжественном праздновании, свидетельствует о росте интереса к культуре и Украине в целом", – отметил Посол Украины в Сингапуре Дмитрий Сеник.

Дипломат стал инициатором выступления Тони Матвиенко. Артистка пришла на важное мероприятие в украинской вышиванке. Платье коричневого цвета с очаровательным орнаментом ярко подчеркнула стройную фигуру Тони Матвиенко и ее красоту. В то же время национальный наряд в очередной раз продемонстрировал самобытность украинской культуры.

Для меня было честью выступать перед представителями страны и Президентом. Это не только невероятный опыт, а еще и гордость за нашу украинскую песню! Слезы радости нахлынули, когда я увидела детей, которые танцевали во время песни "Квитка душа", некоторые даже песню подпевали,

– рассказала Тоня Матвиенко.

Допис, поширений Тоня Матвієнко (@tonya_matvienko) 14 Лип 2018 р. о 6:48 PDT



Тоня Матвиенко в Сингапуре



Тоня Матвиенко выступила перед высокопоставленными лицами Сингапура



Очаровательная Тоня Матвиенко на благотворительном концерте