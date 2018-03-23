Тоня Матвиенко в купальнике показала свое тату: фото

Украинская певица Тоня Матвиенко продолжает делиться фотографиями и впечатлениями от отдыха в Таиланде. В отпуск Тоня уехала вместе с мужем Арсеном Мирзояном.

Матвиенко поделилась в Instagram снимками в купальнике и призналась, что впервые в жизни плавала под дождем.

На одном кадре видна татуировка 36-летней певицы, которую она "набила" на пояснице.

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Тоня Матвиенко показала фигуру и тату

Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян

Кто такая Тоня Матвиенко?



Украинская певица. Ее голос очень похож на голос матери – известной украинской артистки Нины Матвиенко. В 2007 году записала свою первую песню "Не метелиця лугом стелиться".



В мае 2011 года приняла участие в первом сезоне талант-шоу "Голос страны", но не прошла прослушивание "вслепую".



Замужем с певцом Арсеном Мирзояном.