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Тоня Матвиенко в купальнике показала свое тату: фото

476 Читати новину українською
Тоня Матвиенко
Тоня Матвиенко / Фото с Іnstagram

Украинская певица Тоня Матвиенко продолжает делиться фотографиями и впечатлениями от отдыха в Таиланде. В отпуск Тоня уехала вместе с мужем Арсеном Мирзояном.

Матвиенко поделилась в Instagram снимками в купальнике и призналась, что впервые в жизни плавала под дождем.

На одном кадре видна татуировка 36-летней певицы, которую она "набила" на пояснице.

Читайте также: Певцы Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян похвастались кадрами из роскошного отдыха в Таиланде

Тоня Матвиенко показала фигуру и тату

Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян

Кто такая Тоня Матвиенко?

Украинская певица. Ее голос очень похож на голос матери – известной украинской артистки Нины Матвиенко. В 2007 году записала свою первую песню "Не метелиця лугом стелиться".

В мае 2011 года приняла участие в первом сезоне талант-шоу "Голос страны", но не прошла прослушивание "вслепую".

Замужем с певцом Арсеном Мирзояном.

Теги: LifeStyle
Источник: 24 Канал
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