Тоня Матвиенко в купальнике показала свое тату: фото
Украинская певица Тоня Матвиенко продолжает делиться фотографиями и впечатлениями от отдыха в Таиланде. В отпуск Тоня уехала вместе с мужем Арсеном Мирзояном.
Матвиенко поделилась в Instagram снимками в купальнике и призналась, что впервые в жизни плавала под дождем.
На одном кадре видна татуировка 36-летней певицы, которую она "набила" на пояснице.
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Тоня Матвиенко показала фигуру и тату
Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян
Кто такая Тоня Матвиенко?
Украинская певица. Ее голос очень похож на голос матери – известной украинской артистки Нины Матвиенко. В 2007 году записала свою первую песню "Не метелиця лугом стелиться".
В мае 2011 года приняла участие в первом сезоне талант-шоу "Голос страны", но не прошла прослушивание "вслепую".
Замужем с певцом Арсеном Мирзояном.