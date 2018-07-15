Тонны бракованной консервации, а военачальник слег с ангиной: детали скандала в Одессе

В Одесском гарнизоне продолжается проверка фактов нарушений в служебной деятельности должностных лиц 46 Объединенного центра обеспечения ВС Украины. Соответствующее поручение выдал Министр обороны Степан Полторак, а саму инспекцию проводит его заместитель генерал-майор Олег Шевчук и комплексная комиссия оборонного ведомства.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

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Министру обороны Украины стало известно о фактах ненадлежащего исполнения правил приема продовольственной продукции на склады 46 Объединенного центра обеспечения (Одесса) и о других нарушениях, которые подтвердились во время предыдущей проверки. В связи с этим, основной целью инспекции является проверка фактов нарушений в служебной деятельности должностных лиц 46 Объединенного центра обеспечения ВС Украины. В то же время Министр обороны Украины принял решение проверить все отдельные центры обеспечения,

– говорится в заметке.

Как подчеркивают в ведомстве, находясь в 46 Объединенном центре обеспечения, члены комплексной комиссии опечатали продовольственные, вещевые склады, хранилища горюче-смазочных материалов и проверили соответствующую документацию.

По словам начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных Сил Украины полковника Дмитрия Марченко, который является председателем комплексной комиссии, образцы продуктов питания со складов 46 объединенного центра обеспечения были направлены в независимую аккредитованную лабораторию, которая должна установить их качество и предоставить соответствующие выводы.

"Также во время работы проверяется и другая информация, в частности относительно ненадлежащего качества горюче-смазочных материалов. По требованию Министра обороны Украины Степана Полторака, материалы проверки будут направлены в правоохранительные органы с целью определения степени вины причастных должностных лиц центра", – добавляют в Минобороны.

Минобороны проводит проверку по факту нарушений в 46 Объединенном центре обеспечения в Одесской области: видео

Советник Министра обороны Юрий Брирюков в свою очередь утверждает, что руководитель 46-го Объединенного центра обеспечения Евгений Король, который здесь работает с 2003 года, ушел на больничный якобы с ангиной.

"Там вообще плохо со здоровьем личного состава, неизвестная болезнь за сутки поразила почти весь руководящий состав крупнейших военных складов на Юге Украины. Но ничего, у нас есть нормальные госпитали, очень скоро всех вылечат", – убеждает он.

Кроме того, Бирюков напомнил о недавних скандалах с консервами.

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Для армии это проблема, для пиратов Дмитрия Марченко – это кропотливая, практически детективная работа. По крупицам собирать информацию, по крупицам искать следы. Его Управление уже год отвечает за качество консервов, а следовательно с качеством все должно быть нормально. Но раз за разом оказывались отвратительные экземпляры, раз за разом находили бракованные партии,

– констатирует советник Министра обороны.

В итоге, отмечает он, следы привели на два из четырех Объединенных центра обеспечения, где во время внеплановой проверки на прошлой неделе были выявлены тонны бракованной консервации без документов.

Также советник отметил, что в ближайшие две недели весь состав будет "вывернут наизнанку", от учета до зарплат, от складов до сертификатов".

"Опечатано все, каждое помещение, каждый состав теперь будут изучать под микроскопом", – говорит Бирюков.