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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Топ-100 богачей потеряли 408 миллиардов $ за два месяца, больше всего – владелец Louis Vuitton

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      Бернар Арно потерял 30 миллиардов долларов из-за пандемии коронавируса / RFI

      Пандемия коронавируса нанесла сильный удар по экономике. Свои деньги потеряли и богатые люди планеты.

      Только за февраль-март 2020 года состояние 100 самых богатых людей планеты уменьшились на 408 миллиардов долларов. Такие результаты обнародовал Hurun Institute в Шанхае.

      Самые большие убытки понес французский миллиардер Бернар Арно. Он обладает 47% акций компании LVMH, которой принадлежат такие бренды, как Louis Vuitton, Celine, Christian Dior и Bulgari. Акции LVMH упали на 15% за два месяца, а состояние 71-летнего Арно сократились на 30 миллиардов долларов – с 107 миллиардов до 77 миллиардов долларов.

      К слову Каждый пятый малый бизнес может закрыться из-за карантина, треть сократит количество работников

      Главный исполнительный директор Amazon Джефф Безос потерял 9 миллиардов долларов из-за пандемии коронавируса. Однако он продолжает оставаться самым богатым человеком в мире – 131 миллиардов долларов.

      Всего за февраль-март 2020 года 86 миллиардеров из списка топ-100 от Hurun Institute понесли убытки. Но есть и те, кто наоборот – увеличил свои доходы. Таких девять. Среди них и основатель платформы видеоконференций Zoom Юань Чжэн. После объявления карантина в разных странах, стоимость акций Zoom выросла более чем в два раза. С ними выросла и сумма состояния Юань Чжэна – с 3,5 миллиарда долларов до 8 миллиардов долларов.

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      Пандемия коронавируса уменьшила и общее количество долларовых миллиардеров. В январе 2020 году их было 2816. К концу марта их количество сократилось на 20% – до 2253 человек.

      Автор: Игорь Садженица
      Теги: Коронавирус COVID-19 Бизнес
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