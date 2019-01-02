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      Топ-100 моментов НБА в 2018 году: видео

      6 Читати новину українською
      ЛеБрон Джеймс против Стефена Керри
      ЛеБрон Джеймс против Стефена Керри / Getty Images

      2018 год для НБА выдался довольно драматичным и мощным. А в каждом матче было на что посмотреть.

      В НБА решили собрать топ-100 моментов, которые больше всего запомнились в 2018 году в матчах.

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      Видео топ-100 моментов НБА в 2018 году

       

      Теги: Спорт NBA Баскетбол
      Источник: 24 Канал
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