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      Топ-100 самых дорогих брендов Украины: рейтинг НВ и MPP Consulting

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      Иллюстративное фото / pixabay.com

      Рейтинг 100 самых дорогих торговых марок в Украине остался почти неизменным. Однако в списке появились украинские стартапы.

      Рейтинг составили журнал "Новое Время" и компания MPP Consulting.

      К теме: В свежий рейтинг Forbes попали украинцы

      Общая стоимость 100 самых дорогих национальных торговых марок превышает 6,2 миллиарда долларов. Для сравнения – это ровно в полтора раза меньше, чем состояние самого богатого украинца Рината Ахметова.

      Рейтинг самых богатых украинцев – ищите здесь.

      10 самых дорогих брендов Украины:

      • "Моршинская" – 550 миллионов долларов;
      • "Новая почта" – 310 миллионов долларов;
      • Rozetka – 302 миллиона долларов;
      • "Приватбанк" – 299 миллионов долларов;
      • Roshen – 276 миллионов долларов;
      • Sandora – 252 миллиона долларов;
      • "Хортица" – 215 миллионов долларов;
      • "Наша Ряба" – 189 миллионов долларов;
      • АТБ – 168 миллионов долларов;
      • "Хлебный Дар" – 159 миллионов долларов.

      В сотне самых дорогих брендов аж 15 новичков, причем IT-бренд Grammarly с первой попытки занял сразу 12-место стоимостью 150 миллионов долларов, а стартап PetCube занял 51 место со стоимостью 25 миллионов долларов.

      Наибольший рост в топ-5 показала компания Roshen, +34% по сравнению с 2018 годом. За прошлый год "золотая сотня" украинских торговых марок прибавила в цене 4,7%.

      Топ-100 самых дорогих брендов Украины: полный список

      рейтинг топ 100 найдорожчих брендів україни гроші
      Полный список самых богатых брендов Украины

      Как вычислили этот рейтинг?

      Стоимость каждого бренда рассчитывала компания MPP Consulting.

      Методология оценки основана на финансовых результатах компаний – владельцев марок, а также на факторах, которые могут влиять на стоимость бренда. Речь идет о географическом покрытии продаж, технологической составляющей, выпускаемой продукции, а также инвестиционной привлекательности отрасли.

      Тем временем: Еще один украинец попал в список Forbes

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики рейтинги Бизнес Деньги
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