Топ-100 самых дорогих брендов Украины: рейтинг НВ и MPP Consulting

Рейтинг 100 самых дорогих торговых марок в Украине остался почти неизменным. Однако в списке появились украинские стартапы.

Рейтинг составили журнал "Новое Время" и компания MPP Consulting.

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Общая стоимость 100 самых дорогих национальных торговых марок превышает 6,2 миллиарда долларов. Для сравнения – это ровно в полтора раза меньше, чем состояние самого богатого украинца Рината Ахметова.

Рейтинг самых богатых украинцев – ищите здесь.

10 самых дорогих брендов Украины:

"Моршинская" – 550 миллионов долларов;

"Новая почта" – 310 миллионов долларов;

Rozetka – 302 миллиона долларов;

"Приватбанк" – 299 миллионов долларов;

Roshen – 276 миллионов долларов;

Sandora – 252 миллиона долларов;

"Хортица" – 215 миллионов долларов;

"Наша Ряба" – 189 миллионов долларов;

АТБ – 168 миллионов долларов;

"Хлебный Дар" – 159 миллионов долларов.

В сотне самых дорогих брендов аж 15 новичков, причем IT-бренд Grammarly с первой попытки занял сразу 12-место стоимостью 150 миллионов долларов, а стартап PetCube занял 51 место со стоимостью 25 миллионов долларов.

Наибольший рост в топ-5 показала компания Roshen, +34% по сравнению с 2018 годом. За прошлый год "золотая сотня" украинских торговых марок прибавила в цене 4,7%.

Топ-100 самых дорогих брендов Украины: полный список



Полный список самых богатых брендов Украины

Как вычислили этот рейтинг?

Стоимость каждого бренда рассчитывала компания MPP Consulting.

Методология оценки основана на финансовых результатах компаний – владельцев марок, а также на факторах, которые могут влиять на стоимость бренда. Речь идет о географическом покрытии продаж, технологической составляющей, выпускаемой продукции, а также инвестиционной привлекательности отрасли.

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