Топ-100 самых дорогих брендов Украины: рейтинг НВ и MPP Consulting
Рейтинг 100 самых дорогих торговых марок в Украине остался почти неизменным. Однако в списке появились украинские стартапы.
Рейтинг составили журнал "Новое Время" и компания MPP Consulting.
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Общая стоимость 100 самых дорогих национальных торговых марок превышает 6,2 миллиарда долларов. Для сравнения – это ровно в полтора раза меньше, чем состояние самого богатого украинца Рината Ахметова.
Рейтинг самых богатых украинцев – ищите здесь.
10 самых дорогих брендов Украины:
- "Моршинская" – 550 миллионов долларов;
- "Новая почта" – 310 миллионов долларов;
- Rozetka – 302 миллиона долларов;
- "Приватбанк" – 299 миллионов долларов;
- Roshen – 276 миллионов долларов;
- Sandora – 252 миллиона долларов;
- "Хортица" – 215 миллионов долларов;
- "Наша Ряба" – 189 миллионов долларов;
- АТБ – 168 миллионов долларов;
- "Хлебный Дар" – 159 миллионов долларов.
В сотне самых дорогих брендов аж 15 новичков, причем IT-бренд Grammarly с первой попытки занял сразу 12-место стоимостью 150 миллионов долларов, а стартап PetCube занял 51 место со стоимостью 25 миллионов долларов.
Наибольший рост в топ-5 показала компания Roshen, +34% по сравнению с 2018 годом. За прошлый год "золотая сотня" украинских торговых марок прибавила в цене 4,7%.
Топ-100 самых дорогих брендов Украины: полный список
Полный список самых богатых брендов Украины
Как вычислили этот рейтинг?
Стоимость каждого бренда рассчитывала компания MPP Consulting.
Методология оценки основана на финансовых результатах компаний – владельцев марок, а также на факторах, которые могут влиять на стоимость бренда. Речь идет о географическом покрытии продаж, технологической составляющей, выпускаемой продукции, а также инвестиционной привлекательности отрасли.
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