10:40
19 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-6°C
-6°C -13°C
  • вторник
    -5°C -13°C
  • среда
    -1°C -8°C
  • четверг
    2°C -13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Саб-Зиро Владимир Путин. Черный снег Владивостока
Вєсті Кремля
23:59, 17 марта
Вести. UA. Жир. Взрывоопасная Савченко. Ракетодром шоколадного короля
Вєсті.UA
17:51, 17 марта
Криптовалюта: запретить или легализовать
ЦРУ
09:30, 14 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить всё. Рыбалка по-старинке
Згадати все
07:08, 16 марта
Телеканал новостей 24 Блоги Николай Давидюк
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Николай Давидюк

Топ-10 фактів про вибори президента у Росії, або Чи зможе Путін пробути увесь термін на посаді?

588
Путін
Путін / Політека

Поговоримо трохи про вибори президента РФ, що відбулись на цих вихідних.

1. Путін заходить на свій останній термін.

Читайте також: Вибори президента Росії: офіційні результати голосування

2. Вибори в Криму не можна вважати підтвердженням фейкового референдуму, так як вільних виборів там не було, а всі, хто проти Путіна, або залишишлись вдома, або виїхали на материкову Україну.

3. РФ проголосувала не за Майбутнє, а за минуле. Бо кража чужих територій, мультики із ракетами та ностальгія за "былой славой" – це виключно інструменти минулого. Та ж Собчак була більшим уособленням Майбутнього, ніж її хрещений батько.

4. Сама ж Собчак здивувала низьким рейтингом.

5. Навальний теж здувся, ні меседжа, ні екшена.

Читайте також: Назвали регіони, де Путін отримав найбільше голосів: цікаві дані

6. Путіна чекає найскладніший президентський термін. Який починається із британського скандалу, який ще й навіть не вийшов на повну потужність, але уже Путін здобуває статус для Заходу нового Каддафі та Хусейна. Подальшу логіку подій ви знаєте.

7. Питання Прем'єра ще не вирішено, тому варто слідкувати за плітками та новинами.

8. Питання визнання виборів – не однозначне і ще не вирішене.

9. Формула виборів 60/75 говорить про те, що вибори тримаються не на демократичних інституціях, а виключно на технології. Адже практично підтверджені плітки про указ Путіна про правильну явку та правильну формулу.

10. І останнє, чи зможе пробути Путін увесь термін? Ще не ясно, і залежить від самих росіян.

Читайте також: Експерт дав різку оцінку результатам Собчак на виборах: Це дискредитація

Автор: Николай Давидюк
Теги: Новости политики Публикации Ксения Собчак Владимир Путин Новости России Выборы в России 2018 Новости Крыма
Источник: Микола Давидюк
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Топ-10 фактів про вибори президента у Росії, або Чи зможе Путін пробути увесь термін на посаді?
сегодня, 10:11 Топ-10 фактів про вибори президента у Росії, або Чи зможе Путін пробути увесь термін на посаді?
Микола Давидюк 587
Як екс-касир Януковича успішно співпрацює із чинним президентом Порошенко
сегодня, 10:00 Як екс-касир Януковича успішно співпрацює із чинним президентом Порошенко
Сергій Лещенко 376
Увиденное на мосту в Станице – кошмар, после которого умирают
сегодня, 08:40 Увиденное на мосту в Станице – кошмар, после которого умирают
Ольга Черненко 4471
Топ-5 блогів тижня: протистояння РФ та Британії, смерть Хокінга та економічні проблеми Росії
18 марта, 22:01 Топ-5 блогів тижня: протистояння РФ та Британії, смерть Хокінга та економічні проблеми Росії
Блог Медіа 846
Чому Ігор Коломойський більше не олігарх номер один
18 марта, 20:00 Чому Ігор Коломойський більше не олігарх номер один
Віталій Дейнега 828
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук