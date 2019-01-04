Топ-10 голов "Шахтера" в Лиге Европы: видео

Донецкий "Шахтер", который 14 февраля стартует в Лиге Европы, подготовил подборку из десяти лучших голов во втором по престижности турнире Европы.

"Горняки" в рамках Лиги Европы забивали голы на любой вкус: пятками, мощными ударами и даже с центра поля.

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Пятки Адриано и Марлоса, гол Коваленко из центра поля и другие крутые мячи «Шахтера» в Лиге Европы. pic.twitter.com/zFLdhtXIwu — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 3 січня 2019 р.

Как известно, 14 и 21 февраля дончане померяются силами с немецким "Айнтрахтом".

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