Топ-10 голов "Шахтера" в Лиге Европы: видео
Донецкий "Шахтер", который 14 февраля стартует в Лиге Европы, подготовил подборку из десяти лучших голов во втором по престижности турнире Европы.
"Горняки" в рамках Лиги Европы забивали голы на любой вкус: пятками, мощными ударами и даже с центра поля.
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Как известно, 14 и 21 февраля дончане померяются силами с немецким "Айнтрахтом".
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Источник: 24 Канал
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