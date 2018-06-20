ТОП-10 лучших ролей Николь Кидман

Голливудская киноактриса Николь Кидман сегодня празднует свое 51-летие. Лауреат премии "Оскар", трехкратная обладательница премии "Золотой глобус", замечательная мать и жена заслуживает уважения у миллионов поклонников.

За время своей карьеры (а это уже 35 лет) Кидман стала звездой многих легендарных фильмов и успела поработать с выдающимися режиссерами современности.

Сайт "24" собрал для вас лучшие роли актрисы, чтобы вы могли еще раз убедиться в невероятном таланте и красоте женщины.

Читайте также: Николь Кидман показала стройные ноги в новой фотосессии

Бангкок Хилтон

Это первая драматическая и серьезная роль Кидман. В фильме женщина играет девушку, которая в поисках отца связывается с мошенником и попадает в ужасную тюрьму.

Дни грома

В этом фильме Кидман снималась со своим мужем Томом Крузом, с которым в браке прожили около 10 лет. По сюжету главный герой во время гонки попадает в аварию, а в больнице встречает женщину своей мечты.

За что стоит умереть

Кидман играет девушку, которая очень хочет сделать телевизионную карьеру. Актриса превратилась в стерву-карьеристку и пользуется мужчиной, который безвозвратно в нее влюблен.

Бэтмен навсегда

Это экранизация известного комикса, после которого Кидман вошла в зал славы Голливуда.

С широко закрытыми глазами

Это последний фильм Стэнли Кубрика, в котором Кидман снялась с Томом Крузом. В картине пара играла семью и снялась в ряде интимных сцен. После съемок картины супруги окончательно разошлась.

Мулен Руж

После этого мюзикла актрису номинировали на "Оскар". В фильме она играет куртизанку-танцовщицу из известного парижского кабаре, влюбленную в бедного поэта. Кидман сама выполняет все вокальные партии

Часы

В этом фильме Николь Кидман превратилась в Вирджинию Вулф на грани самоубийства, позволила изуродовать себя гримом, и получила в результате "Оскар" за лучшую женскую роль.

Догвилль

В драме Ларса фон Триера Кидман сыграла девушку, которую сложные обстоятельства заставили искать убежища в чужом городе. Этот фильм о человеческих недостатках и о том, что любовь никого не спасет.

Мех

Это биографическая драма, в которой Кидман играет легендарного фотографа Диану Арбус. Это женщина-фотограф, которая помогала своему мужу во время его съемок, а потом решила снимать сама. Арбус делала шокирующие по своей красоте снимки человеческого уродства.

Принцесса Монако

Это драма о супружеской жизни актрисы Грейс Келли, которая сыграла во многих фильмах, получила "Оскар", а затем вышла замуж за князя Монако Ренье (его в картине играет Тим Рот).