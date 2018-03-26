ТОП-10 лучших украинских Telegram-каналов

С каждым днем Telegram набирает обороты в Украине, все больше людей использует его как замену Facebook. Мы собрали для вас подборку лучших украинских каналов в Telegram.

Украинская Википедия (t.me/WikiUa)

Канал украинской Википедии в телеграмме. Ежедневно публикует избранные статьи с комментариями администраторов, избранные фото дня и новости с ссылками на Википедию.

24 канал (t.me/chanel24)

Официальный канал 24 канала. Основные новости, события и аналитика от наших журналистов с доставкой в Телеграмм.

Территория 14 (t.me/terytoriya14)

Утопическая модель мира без плохих новостей. Если кто-то запустил в космос машину, выпустил хороший альбом, снял интересное кино или подготовил список лайфхаков для бюджетных путешествий, вы обязательно прочитаете об этом в ленте Территории.

Украинский адвокат (t.me/advocat_ua)

Канал, который пишет о защите прав и дает юридические советы и консультации.

Футбол 24 (t.me/football24ua)

Футбольные новости и аналитика. Все о футболе на официальном канале главного футбольного сайта страны — "Футбол-24" от 24 канала.

Волк с Шевченко стрит (t.me/vovkst)

Бизнес-планы, инвестиции, юридические советы, дайджесты новостей и саморазвитие.

Подборка мастридов про бизнес и экономику, полезные статьи и новости на бизнес-тематику.

Правила дорожного движения (t.me/PDRUA)

Канал для изучения правил дорожного движения. Ежедневно здесь публикуются вопросы из правил и варианты ответов.

Английский язык (t.me/uaenglish)

Канал, который ежедневно публикует уроки английского языка.

Крупнейший технологический канал украинского телеграмма. Простыми словами о современных технологиях, изобретениях и наших с вами достижениях.