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ТОП-10 лучших украинских Telegram-каналов

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Список лучших украинских Telegram-каналов
Список лучших украинских Telegram-каналов / 24 Канал

С каждым днем Telegram набирает обороты в Украине, все больше людей использует его как замену Facebook. Мы собрали для вас подборку лучших украинских каналов в Telegram.

Украинская Википедия (t.me/WikiUa)

Канал украинской Википедии в телеграмме. Ежедневно публикует избранные статьи с комментариями администраторов, избранные фото дня и новости с ссылками на Википедию.

24 канал (t.me/chanel24)

Официальный канал 24 канала. Основные новости, события и аналитика от наших журналистов с доставкой в Телеграмм.

Территория 14 (t.me/terytoriya14)

Утопическая модель мира без плохих новостей. Если кто-то запустил в космос машину, выпустил хороший альбом, снял интересное кино или подготовил список лайфхаков для бюджетных путешествий, вы обязательно прочитаете об этом в ленте Территории.

Украинский адвокат (t.me/advocat_ua)

Канал, который пишет о защите прав и дает юридические советы и консультации.

Футбол 24 (t.me/football24ua)

Футбольные новости и аналитика. Все о футболе на официальном канале главного футбольного сайта страны — "Футбол-24" от 24 канала.

Волк с Шевченко стрит (t.me/vovkst)

Бизнес-планы, инвестиции, юридические советы, дайджесты новостей и саморазвитие.

Начни что-то (t.me/startsomethingnow)

Подборка мастридов про бизнес и экономику, полезные статьи и новости на бизнес-тематику.

Правила дорожного движения (t.me/PDRUA)

Канал для изучения правил дорожного движения. Ежедневно здесь публикуются вопросы из правил и варианты ответов.

Английский язык (t.me/uaenglish)

Канал, который ежедневно публикует уроки английского языка.

Tokar.ua (t.me/tokar_ua)

Крупнейший технологический канал украинского телеграмма. Простыми словами о современных технологиях, изобретениях и наших с вами достижениях.

Теги: Новости Украины Техно Интернет Информационные технологии Медиа
Источник: 24 Канал
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