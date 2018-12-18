Топ-10 популярных мифов, которые Супрун опровергла в 2018 году

2018 год был богатым не только на политические события, развивалась и изменялась и сфера медицины. И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в течение 2018 года продолжала ломать мифы и стереотипы украинцев.

Здоровье 24 отобрало для вас только самые интересные заявления Ульяны Супрун.

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Миф 1. Привычка сидеть нога на ногу вызывает варикоз

Ульяна Супрун уверяет, что такая поза особого вреда не приносит для людей с нормальным давлением. Сев нога на ногу, давление немного повысится, однако после того, как вы поставите ноги в привычное положение, оно вернется в прежнее состояние. Привычка сидеть "нога на ногу» не приводит к варикозному расширению вен.

Варикозное расширение вен – что это? Это патологический процесс, в результате которого поражаются сосуды, несущие кровь к сердцу.

Помочь этой болезни может длительное сидение или стояние в одной позе. Однако долгое сидение со скрещенными ногами (более 3 часов) может плохо повлиять на осанку – такая поза может привести к чрезмерному наклону корпуса вперед и округления плечей.

Миф 2. При неприятии лактозы следует отказаться от молочных продуктов

В Украине существует миф о том, что некоторые люди вообще не могут усваивать лактозу, которая содержится в молочных продуктах, поэтому, они отказываются от употребления этих продуктов. Так, у примерно 75% населения страны наблюдается пониженная способность переваривать лактозу во взрослом возрасте.



Миф 2. При неприятии лактозы следует отказаться от молочных продуктов

Но это не значит, что нужно ограничить употребление этих продуктов. Наоборот – Ульяна Супрун советует употреблять продукты без лактозы или употреблять молочные продукты в малых количествах. Исследование американских ученых подтверждает, что симптомы лактозной недостаточности будут минимальными, или не будут наблюдаться, если употреблять за один прием пищи не более 12 граммов лактозы.

Миф 3. Первая помощь при ожогах – сметана, масло, листья алоэ

С ожогами тканей тела знаком чуть ли не каждый человек. Что мы делаем в таких случаях, когда нет под рукой мази? Правильно, мажем сметаной, маслом или прикладываем листья алоэ или лед. Супрун отмечает, что этого нельзя работы в коем случае.

Первая помощь при ожогах – прекратить контакт с источником ожога, обработать пораженный участок холодной водой, снять одежду или украшения, которые рядом. А уже после этого нужно наложить на рану стерильную повязку, дать пострадавшему воды. Обратиться за помощью нужно, когда ожоги значительные или кожа обуглилась.

Миф 4. Сквозняков нужно избегать, потому что можно заболеть

Особенно остро этот вопрос стоит летом и весной в общественном транспорте. Ульяна Супрун отмечает, что сквозняк как таковой не угрожает здоровому человеку. Если его постоянно избегать, сидеть в замкнутом помещении и кутаться в одежду, тогда человек станет уязвимым к простудам. Поэтому нужно часто проветривать помещения и дышать свежим воздухом.

Но если речь идет о сильном поток холодного воздуха, который направлен на лицо или шею, то в таком случае за 10 минут можно заболеть.

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Миф 5. Не стоит покупать нитратные продукты

Когда на полках очень рано появляются продукты с первого урожая, то большинство людей убеждены, что они содержат большое количество нитратов и не покупают их. На самом деле нитраты есть даже в организме человека. У большинства здоровых людей не будет проблем с нитратами, ведь в допустимых нормах нитраты абсолютно не страшны. Но если употреблять много овощей с первого урожая, то нитраты действительно принесут вред организму.

Нитраты - что это? Это соли азотной кислоты, которые также называют селитра. Эти соли являются частью многих растений, почвы и даже нашего организма.

Есть мнение, что в арбузах содержится больше всего нитратов, однако рекордсменами по содержанию этих солей является шпинат, сельдерей, листовая капуста и столовая свекла.

Миф 6. Когда у человека инсульт, его нельзя перевозить

Ульяна Супрун опровергла ряд мифов о первой помощи человеку, у которого случился инсульт. На самом деле, когда у человека возникло нарушение мозгового кровообращения – важно не медлить и быстро доставить в больницу. Если проявления инсульта прошли, человеку обязательно нужно проконсультироваться с неврологом и пройти необходимую профилактику. Реабилитация после инсульта должна начаться через 2-3 дня после поступления в больницу, также нужно заниматься с физическим терапевтом, эрготерапевтом и логопедом.



Миф 6. Когда у человека инсульт, его нельзя перевозить

Инсульт возникает не только из-за стресса, есть и другие причины – пожилой возраст, нездоровый образ жизни, вредные привычки, недостаточная физическая активность, ожирение и тому подобное.

Миф 7. Не занимайтесь спортом во время простуды

Физические упражнения – хороший способ уберечься от простуды или гриппа в холодный период года. И такие занятия будут полезными и тем, кто уже простудился. И заниматься спортом во время простуды можно тогда, когда у вас нет симптомов в теле, а только в верхней части тела – насморк, чихание или небольшой кашель. Упражнения не ускорят процесс выздоровления и не могут ухудшить состояние, но помогут оставаться подвижными и улучшить самочувствие. А вот во время гриппа от физических упражнений следует отказаться.

Миф 8. Время от времени выводите шлаки из организма

Кто не слышал о детоксикацию организма? Уже существует ряд диет, которые могут вывести «шлаки» и токсины. Ульяна Супрун объясняет, что ни один специалист не может сказать, насколько зашлакован организм. Выводить шлаки из организма не нужно тогда, когда хорошо работают выделительные системы – печень, почки, желудочно-кишечный тракт и даже кожа. Если они хорошо выполняют свою работу, то детокс-диеты человеку не нужны, зато такие радикальные меры могут нанести стресс организму.

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Они хорошо выполняют свою работу, а, следовательно, заниматься детоксикации организма не нужно. Такие радикальные меры могут нанести стресс организму.

Миф 9. У вас "вегето-сосудистая дистония", "тонус или гипертонус матки", "дисбактериоз"

Да-да, о все эти три диагнозы можно забыть. Почему?

Ульяна Супрун отмечает, что диагноз "вегето-сосудистая дистония" – это большой советский миф, он родился в отсутствие доступа к базе источников доказательной медицины. На самом деле это не диагноз, а синдром тревоги, беспокойства, учащенного сердцебиения, дискомфорта в животе, головокружения, повышенной температуры. Такой синдром точно не лечится витаминами.

Беременная женщина на ранних сроках может услышать диагноз "тонус или гипертонус матки", которого на самом деле не существует. "Угроза прерывания беременности" есть как на ранних сроках, так и на поздних. И если матка сокращается на ранних сроках, то это обусловлено волнением, самим фактом беременности и датчиком УЗИ.



Миф 9. У вас "тонус или гипертонус матки"

Международная медицина не знакома и с таким диагнозом как «дисбактериоз». Поэтому, если вас направили сдавать анализы на "дисбактериоз", а вы получили неутешительный результат, не волнуйтесь. Это можно объяснить проблемами с пищеварением. Стоит помнить, что в организме человека есть грибы, вирусы и бактерии, которые выполняют много полезных функций.

Миф 10. В Украине вакцины закупают только те, в которых истекает срок годности

В одном из предвыборных бюллетеней Юлии Тимошенко использовали несколько мифов: вакцины закупают те, в которых истекает срок годности, индийские и корейские производители вакцин имеют сильные побочные эффекты, поэтому Европа их не покупает, а покупает Украина, вакцина от кори в Украине и Европе отличаются.

На что Ульяна Супрун ответила: Украина никогда не закупала, не закупает и не закупать вакцины с истекшим сроком годности, зато за государственные средства пытаются купить только лучшие препараты. Врач отмечает, что самым мощным производителем вакцин является Индия. В отношении производителей вакцин, то Украина закупает те вакцины, которые эффективно и широко используются в других странах мира. В Европе распространены моновалентные вакцины от кори (с краснухой, свинкой и ветрянкой), в Украине такие препараты не зарегистрированы, соответственно, не применяются.



Миф 10. В Украине вакцины закупают только те, в которых истекает срок годности

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