ТОП-10 популярных смартфонов недели: Samsung Galaxy S9 сдает позиции

В рейтинге самых популярных смартфонов недели продолжает лидировать Xiaomi Redmi 5 Pro. А вот флагман от Samsung – Galaxy S9 – наоборот сдает позиции.

Таким является рейтинг ТОП 10 самых популярных смартфонов, который еженедельно публикует портал prostotech.com.

Прорывом недели можно назвать vivo v9, который с 5 места вырвался на второе место. Что касается флагмана Samsung Galaxy S9, то он опустился с четвертого на шестое место.

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Другой смартфон флагманского дуэта Samsung Galaxy S9 + тоже потерял одну позицию – со второго места на третье.

Четвертое место занимает Asus Zenfone Max Plus.

7 место продолжает занимать Xiaomi Mi A1. На 8 разместились Redmi 5A.

А вот Oppo F7 и Samsung Galaxy S8 вовсе покинули рейтинг самых популярных смартфонов на этой неделе.

ТОП-10 популярных смартфонов недели