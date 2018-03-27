13:35
27 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
5°C
6°C -7°C
  • среда
    1°C -4°C
  • четверг
    0°C -7°C
  • пятница
    4°C -6°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сюзерен Рамзан Кадыров. Царь хороший, а бояре злые
Вєсті Кремля
23:36, 26 марта
Вести.UA. Грешная Тимошенко. Клоун Добкин
Вєсті.UA
22:55, 26 марта
Как российские инвесторы воруют
ЦРУ
23:20, 22 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Всё. Каштаны и Берёзки: роскошь для избранных
Згадати все
20:05, 26 марта
Телеканал новостей 24 Новости Смартфоны
ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR

ТОП-10 популярных смартфонов недели: Samsung Galaxy S9 сдает позиции

149 Читати новину українською
ТОП-10 популярных смартфонов недели
ТОП-10 популярных смартфонов недели / bgr.com

В рейтинге самых популярных смартфонов недели продолжает лидировать Xiaomi Redmi 5 Pro. А вот флагман от Samsung – Galaxy S9 – наоборот сдает позиции.

Таким является рейтинг ТОП 10 самых популярных смартфонов, который еженедельно публикует портал prostotech.com.

Прорывом недели можно назвать vivo v9, который с 5 места вырвался на второе место. Что касается флагмана Samsung Galaxy S9, то он опустился с четвертого на шестое место.

Читайте также: iPhone X и Galaxy S9 протестировали на скорость: какой смартфон быстрее

Другой смартфон флагманского дуэта Samsung Galaxy S9 + тоже потерял одну позицию – со второго места на третье.

Четвертое место занимает Asus Zenfone Max Plus.

7 место продолжает занимать Xiaomi Mi A1. На 8 разместились Redmi 5A.

А вот Oppo F7 и Samsung Galaxy S8 вовсе покинули рейтинг самых популярных смартфонов на этой неделе.

ТОП-10 найпопулярніших смартфонів тижня

ТОП-10 популярных смартфонов недели

Теги: Смартфоны Xiaomi Samsung Техно
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук