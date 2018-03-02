ТОП-10 продуктов, которые нужны организму весной
Не забывайте заботиться о своем организме в любое время года, а особенно – весной, когда нас беспокоит авитаминоз и кардинальная смена погоды. Лучше всего – начните с питания.
Диетологи составили небольшое руководство, в котором рассказали о ТОП-10 самых необходимых продуктов для организма весной.
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Рыба: ставрида, форель, горбуша, кета.
Птица: мясо курицы, индейка.
Мясо: говядина, телятина.
Фрукты: не более 5 штук в день.
Сухофрукты: не более 100 г в день.
Орехи: избегайте соленых, жареных и сладких.
Овощи: сырые, приготовленные на пару, в духовке или тушеные, до 400 г в день.
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Кисломолочные продукты невысокой жирности: творог, кефир, йогурты.
Сыр: адыгейский, голландский, моцарелла, гауда. Лучше выбирать не острые сорта, 100 г в день.
Зелень: вся без исключения.