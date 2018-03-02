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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

ТОП-10 продуктов, которые нужны организму весной

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ТОП-10 продуктов, которые нужны организму весной
ТОП-10 продуктов, которые нужны организму весной / healthyforgood.heart.org

Не забывайте заботиться о своем организме в любое время года, а особенно – весной, когда нас беспокоит авитаминоз и кардинальная смена погоды. Лучше всего – начните с питания.

Диетологи составили небольшое руководство, в котором рассказали о ТОП-10 самых необходимых продуктов для организма весной.

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Рыба: ставрида, форель, горбуша, кета.

Птица: мясо курицы, индейка.

Мясо: говядина, телятина.

Фрукты: не более 5 штук в день.

Сухофрукты: не более 100 г в день.

Орехи: избегайте соленых, жареных и сладких.

Овощи: сырые, приготовленные на пару, в духовке или тушеные, до 400 г в день.

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Кисломолочные продукты невысокой жирности: творог, кефир, йогурты.

Сыр: адыгейский, голландский, моцарелла, гауда. Лучше выбирать не острые сорта, 100 г в день.

Зелень: вся без исключения.

Теги: LifeStyle Здоровое питание Здоровье
Источник: Cosmopolitan
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