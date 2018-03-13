ТОП-10 самых красивых моделей plus-size
Пышнотелые манекенщицы еще раз доказывают, что женщина может быть роскошной в любом весе. Поэтому модели plus-size каждый раз снимаются в откровенных фотосессиях, где не стесняются показывать аппетитные формы.
Звезды с пышными формами приобрели немалую популярность. Поэтому многие модные глянцы борются за то, чтобы они попали на страницы их изданий, а стильные показы организуют исключительно с участием моделей plus-size.
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Редакция сайта "24" сделала список самых привлекательных пышнотелых моделей, в который вошли не только знаменитая Эшли Грэм, но и Искра Лоуренс, Прешес Ли, Тесс Холлидей, Кэндис Хаффин, Дженни Ранк, Тара Линн, Луис О'Райли, Фелисити Хайворт и украинка Мария Павлюк.
Эшли Грэм
Тесс Холлидей
Дженни Ранк
Искра Лоуренс
Тара Линн
Кэндис Хаффин
Прешес Ли
Луис О'Райли
Фелисити Хайворт
Мария Павлюк