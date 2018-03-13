ТОП-10 самых красивых моделей plus-size

Пышнотелые манекенщицы еще раз доказывают, что женщина может быть роскошной в любом весе. Поэтому модели plus-size каждый раз снимаются в откровенных фотосессиях, где не стесняются показывать аппетитные формы.

Звезды с пышными формами приобрели немалую популярность. Поэтому многие модные глянцы борются за то, чтобы они попали на страницы их изданий, а стильные показы организуют исключительно с участием моделей plus-size.

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Редакция сайта "24" сделала список самых привлекательных пышнотелых моделей, в который вошли не только знаменитая Эшли Грэм, но и Искра Лоуренс, Прешес Ли, Тесс Холлидей, Кэндис Хаффин, Дженни Ранк, Тара Линн, Луис О'Райли, Фелисити Хайворт и украинка Мария Павлюк.

Эшли Грэм

Допис, поширений A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham) 12 Бер 2018 р. о 4:55 PDT

Тесс Холлидей

Допис, поширений Tess (@tessholliday) 9 Бер 2018 р. о 11:37 PST

Дженни Ранк

Допис, поширений Jennie Runk (@jennierunk) 22 Гру 2017 р. о 9:28 PST

Искра Лоуренс

Допис, поширений i s k r a (@iskra) 10 Бер 2018 р. о 12:29 PST

Тара Линн

Допис, поширений t a r a l y n n (@taralynn) 19 Січ 2018 р. о 10:39 PST

Кэндис Хаффин

Допис, поширений Candice Huffine (@candicehuffine) 10 Лис 2017 р. о 11:18 PST

Прешес Ли

Допис, поширений PRECIOUS LEE (@preciousleexoxo) 9 Бер 2018 р. о 6:53 PST

Луис О'Райли

Допис, поширений Louise O'Reilly (@stylemecurvy) 26 Лют 2018 р. о 12:04 PST

Фелисити Хайворт

Допис, поширений Felicity (@felicityhayward) 21 Січ 2018 р. о 10:01 PST

Мария Павлюк