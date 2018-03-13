05:57
14 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
1°C
3°C 0°C
  • четверг
    4°C -4°C
  • пятница
    2°C -5°C
  • суббота
    6°C -6°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ОТРАВЛЕНИЕ СЕРГЕЯ СКРИПАЛЯ РЕКС ТИЛЛЕРСОН ВЛАДИМИР РУБАН
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вєсті Кремля. Бойове мистецтво Путіна. Отруєння Скрипаля
Вєсті Кремля
23:01, 13 марта
Вести UA. Возвращение Нади. Бумеранг жизни Тимошенко
Вєсті.UA
22:00, 13 марта
Чужая на своей земле: как участок пенсионерки неожиданно стала собственностью семьи чиновницы
ЦРУ
21:58, 6 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Все. Остров любви: украинский эротический сериал
Згадати все
19:45, 12 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ОТРАВЛЕНИЕ СЕРГЕЯ СКРИПАЛЯ РЕКС ТИЛЛЕРСОН ВЛАДИМИР РУБАН

ТОП-10 самых красивых моделей plus-size

175 Читати новину українською
ТОП-10 самых красивых моделей plus-size

Пышнотелые манекенщицы еще раз доказывают, что женщина может быть роскошной в любом весе. Поэтому модели plus-size каждый раз снимаются в откровенных фотосессиях, где не стесняются показывать аппетитные формы.

Звезды с пышными формами приобрели немалую популярность. Поэтому многие модные глянцы борются за то, чтобы они попали на страницы их изданий, а стильные показы организуют исключительно с участием моделей plus-size.

Читайте также: Самые известные пышнотелые модели показали себя без ретуши: фото

Редакция сайта "24" сделала список самых привлекательных пышнотелых моделей, в который вошли не только знаменитая Эшли Грэм, но и Искра Лоуренс, Прешес Ли, Тесс Холлидей, Кэндис Хаффин, Дженни Ранк, Тара Линн, Луис О'Райли, Фелисити Хайворт и украинка Мария Павлюк.

Эшли Грэм

Тесс Холлидей

Дженни Ранк

Искра Лоуренс

Допис, поширений i s k r a (@iskra)

Тара Линн

Кэндис Хаффин

Прешес Ли

Луис О'Райли

Фелисити Хайворт

Мария Павлюк

Теги: LifeStyle Мода Эшли Грем
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 13 марта
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Шахтер проиграл Роме в 1/8 Лиги чемпионов и вылетел из еврокубков
13 марта, 23:56 Шахтер проиграл Роме в 1/8 Лиги чемпионов и вылетел из еврокубков
Ігор Саджениця 390
Главные новости 13 марта: увольнение Тиллерсона и победы украинцев на Паралимпиаде
13 марта, 22:31 Главные новости 13 марта: увольнение Тиллерсона и победы украинцев на Паралимпиаде
180
Зрада, зеки та вбивства: як почалася війна на Донбасі (18+)
13 марта, 22:01 Зрада, зеки та вбивства: як почалася війна на Донбасі (18+)
Олексій Чибісов 2338
Насколько
13 марта, 20:02 Насколько " ценен" украинский паспорт: инфографика
434
Весенний авитаминоз: как его определить и как лечить
13 марта, 19:01 Весенний авитаминоз: как его определить и как лечить
Яніна Ткачук 323
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук