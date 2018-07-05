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ТОП-10 самых мощных смартфонов июня

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ТОП-10 самых мощных смартфонов июня 2018
ТОП-10 самых мощных смартфонов июня 2018 / Фото из открытых источников

В первой половине этого года производители выпустили много мобильных телефонов, немало из которых – флагманские модели. Недавно бенчмарк AnTuTu опубликовал рейтинг 10 лучших смартфонов, которые прошли тестирования в июне 2018 года.

Об этом сообщает GizmoChina.

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Стоит отметить, что в список попали в основном флагманские модели компаний, которые работают на чипсете Qualcomm Snapdragon 845.

ТОП-10 самых мощных смартфонов возглавил игровой смартфон Xiaomi Black Shark. Во время испытаний он получил среднюю оценку 287 759 баллов. Стоит отметить, что игровой телефон поставляется уже с разогнанным процессором, соответственно он и имеет наивысший балл.

На второй строчке рейтинга расположился недавно анонсированный смартфон Vivo NEX со средним баллом 284 227. Новинка имеет интересную особенность – выдвижную фронтальную камеру, а также работает на топовом чипсете Snapdragon 845.

Новинка от Vivo обогнала даже OnePlus 6, который в прошлом месяце занял первую строчку в рейтинге AnTuTu. На этот раз смартфон разместился на третьей строчке со средним баллом 282 275.

Последний флагман от Xiaomi – Mi 8 занял лишь четвертую строчку с результатом 273 221 баллов. На пятом месте оказался малоизвестный телефон Smartisan R1 с 273 152 баллами. Samsung Galaxy S9+ подвинулся аж на шестую строчку и получил 262 561 балл. Седьмую строчку занимает еще один смартфон от Xiaomi – Mi Mix 2. На восьмом месте оказался еще один флагман корпорации Samsung – Galaxy S9, который неоднократно подвергался критике, однако показывал хорошие результаты в испытаниях производительности. Стоит отметить, что смартфон получил 261 918 баллов.

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Флагман Sony Xperia XZ2 набрал всего 251 381 баллов. Такой результат позволил ему занять лишь восьмую строчку. Однако, вероятно, Xperia XZ2 Premium, который компания готовится презентовать в ближайшее время, покажет значительно лучший результат.

Наконец, на десятой строчке разместился еще один игровой смартфон – Nubia Red Magic с 214 580 баллами. Стоит отметить, что такой результат очень обидный, учитывая спецификации смартфона. К тому же, это единственный средний балл, который существенно отличается от предыдущих результатов.

Результати тестування смартфонів в AnTuTu за червень 2018 року
Результаты тестирвоания смартфонов от AnTuTu за июнь 2018 года

Стоит отметить, что в список не попал еще один флагман OPPO Find X. Однако его отсутствие в списке обусловлено отсутствием смартфона в продаже, а не его низкими показателями.

Что такое AnTuTu? Это программа для тестирования производительности устройств, обычно используемая для тестирования смартфонов и планшетов. Бенчмарк может протестировать производительность вашего устройства в реальном времени и вывести результат в "своей" системе оценки, протестировать скорость и совместимость современного браузера, протестировать экран (мультитач, битые пиксели и прочее).

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Теги: Xiaomi Смартфоны Техно Samsung Китай Sony
Источник: 24 Канал
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