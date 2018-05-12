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ТОП-10 самых популярных брендов в Instagram

136 Читати новину українською
Показ Dolce&Gabbana
Показ Dolce&Gabbana / Фото из открытых источников

Предлагаем узнать 10 самых популярных мировых брендов в Instagram.

Instagram  уже давно перестал быть просто арт-площадкой и местом, где звезды постят Селфи. Также это сильный инструмент продаж, который используют, как начинающие, так и всем известные модные бренды.

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Магазин Prada

1. CHANEL: 27.7 миллионов подписчиков

 

 

2. LOUIS VUITTON: 23.9 миллионов подписчиков

 

 

3. GUCCI: 23.8 миллионов подписчиков

4. VICTORIA BECKHAM: 19.9 миллионов подписчиков

5. DIOR: 19.3 миллионов подписчиков

6. DOLCE & GABBANA: миллионов подписчиков

7. PRADA: миллионов подписчиков

8. CALVIN KLEIN:миллионов подписчиков

9. VERSACE: 12.4 миллионов подписчиков

10. MICHAEL KORS: 11.5 миллионов подписчиков

Теги: LifeStyle Мода Стиль и мода
Источник: 24 Канал
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