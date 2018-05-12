ТОП-10 самых популярных брендов в Instagram
Предлагаем узнать 10 самых популярных мировых брендов в Instagram.
Instagram – уже давно перестал быть просто арт-площадкой и местом, где звезды постят Селфи. Также это сильный инструмент продаж, который используют, как начинающие, так и всем известные модные бренды.
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Магазин Prada
1. CHANEL: 27.7 миллионов подписчиков
2. LOUIS VUITTON: 23.9 миллионов подписчиков
3. GUCCI: 23.8 миллионов подписчиков
4. VICTORIA BECKHAM: 19.9 миллионов подписчиков
5. DIOR: 19.3 миллионов подписчиков
6. DOLCE & GABBANA: миллионов подписчиков
7. PRADA: миллионов подписчиков
8. CALVIN KLEIN:миллионов подписчиков
9. VERSACE: 12.4 миллионов подписчиков
10. MICHAEL KORS: 11.5 миллионов подписчиков