Топ-10 самых популярных фото Бейонсе, которые покорили Instagram

Американская певица Бейонсе 4 сентября празднует свой день рождения. Звезде исполнилось 37 лет.

Кроме достижений в творческой карьере, Бейонсе также бьет рекорды и получает безумное количество лайков и просмотров в соцсети Instagram.

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Например, в 2017 году пост певицы, в котором она объявила, что готовится стать мамой во второй раз, получил рекордное количество лайков.

Допис, поширений Beyoncé (@beyonce) 1 Лют 2017 р. о 10:39 PST

Тогда только за 16 часов снимок Бейонсе с округлым животиком набрал 7,5 миллиона лайков и это число продолжало расти. Также фантастическое количество лайков получило фото звезды с новорожденными близнецами.

Допис, поширений Beyoncé (@beyonce) 13 Лип 2017 р. о 10:10 PDT

Рекомендуем посмотреть фото Бейонсе, которые получают миллионы лайков. Как правило.

Допис, поширений Beyoncé (@beyonce) 19 Лис 2017 р. о 8:59 PST

Допис, поширений Beyoncé (@beyonce) 11 Сер 2017 р. о 5:57 PDT

Допис, поширений Beyoncé (@beyonce) 14 Лип 2017 р. о 11:38 PDT

Допис, поширений Beyoncé (@beyonce) 14 Лип 2017 р. о 11:38 PDT

Допис, поширений Beyoncé (@beyonce) 29 Тра 2017 р. о 11:43 PDT

Допис, поширений Beyoncé (@beyonce) 21 Тра 2017 р. о 3:35 PDT

Допис, поширений Beyoncé (@beyonce) 4 Тра 2017 р. о 11:06 PDT