Топ-10 самых популярных фото Бейонсе, которые покорили Instagram
Американская певица Бейонсе 4 сентября празднует свой день рождения. Звезде исполнилось 37 лет.
Кроме достижений в творческой карьере, Бейонсе также бьет рекорды и получает безумное количество лайков и просмотров в соцсети Instagram.
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Например, в 2017 году пост певицы, в котором она объявила, что готовится стать мамой во второй раз, получил рекордное количество лайков.
Тогда только за 16 часов снимок Бейонсе с округлым животиком набрал 7,5 миллиона лайков и это число продолжало расти. Также фантастическое количество лайков получило фото звезды с новорожденными близнецами.
Рекомендуем посмотреть фото Бейонсе, которые получают миллионы лайков. Как правило.
Источник: 24 Канал
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