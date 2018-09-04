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Топ-10 самых популярных фото Бейонсе, которые покорили Instagram

84 Читати новину українською
Бейонсе
Бейонсе / Фото из Іnstagram

Американская певица Бейонсе 4 сентября празднует свой день рождения. Звезде исполнилось 37 лет.

Кроме достижений в творческой карьере, Бейонсе также бьет рекорды и получает безумное количество лайков и просмотров в соцсети Instagram.

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Например, в 2017 году пост певицы, в котором она объявила, что готовится стать мамой во второй раз, получил рекордное количество лайков.

 

Допис, поширений Beyoncé (@beyonce)

Тогда только за 16 часов снимок Бейонсе с округлым животиком набрал 7,5 миллиона лайков и это число продолжало расти. Также фантастическое количество лайков получило фото звезды с новорожденными близнецами.

 

Допис, поширений Beyoncé (@beyonce)

Рекомендуем посмотреть фото Бейонсе, которые получают миллионы лайков. Как правило.

 

Допис, поширений Beyoncé (@beyonce)

 

Допис, поширений Beyoncé (@beyonce)

 

Допис, поширений Beyoncé (@beyonce)

 

Допис, поширений Beyoncé (@beyonce)

 

Допис, поширений Beyoncé (@beyonce)

 

Допис, поширений Beyoncé (@beyonce)

 

Допис, поширений Beyoncé (@beyonce)

 

Допис, поширений Beyoncé (@beyonce)

 

Теги: LifeStyle Музыка Бейонсе
Источник: 24 Канал
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