Топ-10 самых сексуальных фото Кэндис Свэйнпол: горячая подборка 18+
Кэндис Свэйнпол является "ангелом" Victoria's Secret и одной из самых успешных моделей современности.
Карьеру в модном бизнесе Кэндис начала с 15 лет, и за это время работала с таким брендами как: Givenchy, Versace, Calvin Klein, Diesel, Tom Ford, Miu Miu, Swarovski, Nike, Puma, Oscar de la Renta и многие другие.
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С 2005 года Свэйнпол встречается с моделью Германом Николи. У пары есть двухлетний сын, а также Кэндис беременна вторым ребенком.
При этом модель продолжает выкладывать много провокационных снимков в соцсетях.
Поэтому мы решили собрать Топ-10 самых сексуальных фото Кэндис.
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Источник: 24 Канал
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