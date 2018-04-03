Топ-10 самых сексуальных фото Кэндис Свэйнпол: горячая подборка 18+

Кэндис Свэйнпол является "ангелом" Victoria's Secret и одной из самых успешных моделей современности.

Карьеру в модном бизнесе Кэндис начала с 15 лет, и за это время работала с таким брендами как: Givenchy, Versace, Calvin Klein, Diesel, Tom Ford, Miu Miu, Swarovski, Nike, Puma, Oscar de la Renta и многие другие.

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С 2005 года Свэйнпол встречается с моделью Германом Николи. У пары есть двухлетний сын, а также Кэндис беременна вторым ребенком.

При этом модель продолжает выкладывать много провокационных снимков в соцсетях.

Поэтому мы решили собрать Топ-10 самых сексуальных фото Кэндис.

1.

Допис, поширений Candice Swanepoel (@angelcandices) 30 Бер 2018 р. о 1:29 PDT

2.

Допис, поширений Candice Swanepoel (@angelcandices) 12 Лют 2018 р. о 12:35 PST

3.

Допис, поширений Candice Swanepoel (@angelcandices) 10 Січ 2018 р. о 3:58 PST

4.

Допис, поширений Candice Swanepoel (@angelcandices) 4 Гру 2017 р. о 6:41 PST

5.

Допис, поширений Candice Swanepoel (@angelcandices) 2 Гру 2017 р. о 9:29 PST

6.

Допис, поширений Candice Swanepoel (@angelcandices) 30 Жов 2017 р. о 8:20 PDT

7.

Допис, поширений Candice Swanepoel (@angelcandices) 15 Сер 2017 р. о 5:55 PDT

8.

Допис, поширений Candice Swanepoel (@angelcandices) 12 Сер 2017 р. о 1:46 PDT

9.

Допис, поширений Candice Swanepoel (@angelcandices) 8 Кві 2017 р. о 7:34 PDT

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