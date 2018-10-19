Топ-10 самых сексуальных фото Леси Никитюк

Сегодня, 19 октября, популярная телеведущая Леся Никитюк празднует 31-й день рождения. Журналисты LifeStyle 24 решили сделать пикантную подборку фото, которые звезда опубликовала в сети в течение года.

Харизматичная, талантливая, яркая – так с легкостью можно охарактеризовать Лесю Никитюк. Телеведущая известна участием в проектах "Рассмеши комика", "Кто сверху", "Леся Здеся", "Вокруг М" и "Орел и Решка". Сейчас знаменитость снимается в шоу "Танцы со звездами 2018", где показывает свое мастерство на паркете и удивляет зрителей неожиданными перевоплощениями.

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Несмотря на такой насыщенный график Леся Никитюк еще и активно ведет свой блог, где публикует обыденные фото и обменивается шутками с поклонниками. Однако на странице звезды есть немало пикантных фото, где она засветила стройную фигуру. Журналисты LifeStyle 24 решили подобрать 10 самых горячих снимков Леси Никитюк, которые уже успели взбудоражить сеть.

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