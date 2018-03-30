Топ-10 сексуальных фото Ким Кардашян
37-летняя американская телезвезда и светская львица Ким Кардашян регулярно публикует снимки, на которых демонстрирует свои выдающиеся формы.
Мы полистали ее страницу в Intagram и выбрали десять соблазнительных снимков, которые Ким выкладывала в последнее время.
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Провокативные позы и обнаженные селфи – это стиль Кардашян.
1. Ким обедает топлесс:
2. Селфи в черном бикини:
3. Шуба на голое тело:
4. И снова селфи:
5. Ким желает хороших снов:
6. Кардашян любит фото в постели:
7. А этот кадр посвящен новой коллекции хайлайтеров Ким:
8. Голая Кардашян взобралась на дерево:
9. Ким щеголяет бриллиантами. После публикации этих фото звезду ограбили в Париже:
10. Это фото в свое время наделало много шума в сети: