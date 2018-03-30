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Топ-10 сексуальных фото Ким Кардашян

135 Читати новину українською
Ким Кардашян для Elle
Ким Кардашян для Elle / www.elle.com

37-летняя американская телезвезда и светская львица Ким Кардашян регулярно публикует снимки, на которых демонстрирует свои выдающиеся формы.

Мы полистали ее страницу в Intagram и выбрали десять соблазнительных снимков, которые Ким выкладывала в последнее время.

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Провокативные позы и обнаженные селфи – это стиль Кардашян.

1. Ким обедает топлесс:

2. Селфи в черном бикини:

3. Шуба на голое тело:

4. И снова селфи:

5. Ким желает хороших снов:

6. Кардашян любит фото в постели:

7. А этот кадр посвящен новой коллекции хайлайтеров Ким:

8. Голая Кардашян взобралась на дерево:

9. Ким щеголяет бриллиантами. После публикации этих фото звезду ограбили в Париже:

10. Это фото в свое время наделало много шума в сети:

Теги: LifeStyle Ким Кардашян
Источник: 24 Канал
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