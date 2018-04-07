ТОП-10 смартфонов, которые украинцы ломают чаще всего

После года пользования каждый 6 смартфон в Украине попадает в сервисный центр с разбитым дисплеем. Именно эту проблему озвучивают 80% пользователей, которые обращаются в сервисный центр.

Об этом пишет издание ain.ua.

Компания MOYO подготовила ТОП-10 смартфонов, которые чаще всего приносят в сервисные центры с поломкой.

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Итак, в Украине чаще всего разбивают такие смартфоны:

Huawei P8 lite; Huawei Nova; Huawei Y3 II; Xiaomi Redmi 4A; Xiaomi Redmi 4X; Samsung Galaxy S7 Edge; Samsung Galaxy A3; Samsung Galaxy J1; Samsung Galaxy J5; Samsung Galaxy J3.

Этот рейтинг не удивляет, так как большинство из этих моделей – лидеры продаж по итогам 2017 года, а чем больше устройств на руках у людей, тем чаще эта модель ломается.