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ТОП-10 смартфонов, которые украинцы ломают чаще всего

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Какие смартфоны чаще всего разбивают украинцы
Какие смартфоны чаще всего разбивают украинцы / Фото из открытых источников

После года пользования каждый 6 смартфон в Украине попадает в сервисный центр с разбитым дисплеем. Именно эту проблему озвучивают 80% пользователей, которые обращаются в сервисный центр.

Об этом пишет издание ain.ua.

Компания MOYO подготовила ТОП-10 смартфонов, которые чаще всего приносят в сервисные центры с поломкой.

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Итак, в Украине чаще всего разбивают такие смартфоны:

  1. Huawei P8 lite;
  2. Huawei Nova;
  3. Huawei Y3 II;
  4. Xiaomi Redmi 4A;
  5. Xiaomi Redmi 4X;
  6. Samsung Galaxy S7 Edge;
  7. Samsung Galaxy A3;
  8. Samsung Galaxy J1;
  9. Samsung Galaxy J5;
  10. Samsung Galaxy J3.

Этот рейтинг не удивляет, так как большинство из этих моделей – лидеры продаж по итогам 2017 года, а чем больше устройств на руках у людей, тем чаще эта модель ломается.

via GIPHY

Теги: Техно Смартфоны
Источник: 24 Канал
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