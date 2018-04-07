ТОП-10 смартфонов, которые украинцы ломают чаще всего
После года пользования каждый 6 смартфон в Украине попадает в сервисный центр с разбитым дисплеем. Именно эту проблему озвучивают 80% пользователей, которые обращаются в сервисный центр.
Об этом пишет издание ain.ua.
Компания MOYO подготовила ТОП-10 смартфонов, которые чаще всего приносят в сервисные центры с поломкой.
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Итак, в Украине чаще всего разбивают такие смартфоны:
- Huawei P8 lite;
- Huawei Nova;
- Huawei Y3 II;
- Xiaomi Redmi 4A;
- Xiaomi Redmi 4X;
- Samsung Galaxy S7 Edge;
- Samsung Galaxy A3;
- Samsung Galaxy J1;
- Samsung Galaxy J5;
- Samsung Galaxy J3.
Этот рейтинг не удивляет, так как большинство из этих моделей – лидеры продаж по итогам 2017 года, а чем больше устройств на руках у людей, тем чаще эта модель ломается.
Источник: 24 Канал
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