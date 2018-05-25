Топ-10 соблазнительных фото Систин Роуз Сталлоне
Систин Роуз – вторая дочь в семье знаменитого актера Сильвестра Сталлоне и экс-модели Дженнифер Флавин. Как и звездная мама, девушка решила работать манекенщицей. Страница в соцсети 19-летней Систин Роуз изобилует пикантными снимками.
Начинающая модель и дочь Сильвестра Сталлоне имеет прекрасную генетику, унаследовала яркую внешность. Кроме того, девушка может похвастаться стройными ногами и идеальным прессом. Однако над своей фигурой манекенщицы активно работает, проводя часы в спортивном зале. Стоит отметить, что тренировки дают о себе знать, поэтому звезда выглядит невероятно на каждой фотосессии.
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Сейчас 19-летняя Систин Роуз только начинает строить модельную карьеру. Девушка не стесняется появляться перед камерой в соблазнительных образах, демонстрируя свое роскошное тело. Модель уже успела засветиться в купальнике красного цвета в рекламе известного журнала LOVE.
Это не единственная пикантная съемка, которая появилась на Instagram-странице молодой манекенщицы. 24 канал подобрал Топ-10 соблазнительных кадров Систин Роуз Сталлоне за последние полгода.