Топ-10 соблазнительных фото Систин Роуз Сталлоне

Систин Роуз – вторая дочь в семье знаменитого актера Сильвестра Сталлоне и экс-модели Дженнифер Флавин. Как и звездная мама, девушка решила работать манекенщицей. Страница в соцсети 19-летней Систин Роуз изобилует пикантными снимками.

Начинающая модель и дочь Сильвестра Сталлоне имеет прекрасную генетику, унаследовала яркую внешность. Кроме того, девушка может похвастаться стройными ногами и идеальным прессом. Однако над своей фигурой манекенщицы активно работает, проводя часы в спортивном зале. Стоит отметить, что тренировки дают о себе знать, поэтому звезда выглядит невероятно на каждой фотосессии.

Читайте также: Ирина Шейк показала стройную фигуру в кружевном белье: пикантное фото

Сейчас 19-летняя Систин Роуз только начинает строить модельную карьеру. Девушка не стесняется появляться перед камерой в соблазнительных образах, демонстрируя свое роскошное тело. Модель уже успела засветиться в купальнике красного цвета в рекламе известного журнала LOVE.

Допис, поширений Sistine (@sistinestallone) 5 Січ 2018 р. о 10:12 PST

Это не единственная пикантная съемка, которая появилась на Instagram-странице молодой манекенщицы. 24 канал подобрал Топ-10 соблазнительных кадров Систин Роуз Сталлоне за последние полгода.

Допис, поширений Sistine (@sistinestallone) 5 Тра 2018 р. о 12:38 PDT

Допис, поширений Sistine (@sistinestallone) 18 Тра 2018 р. о 10:08 PDT

Допис, поширений Sistine (@sistinestallone) 2 Тра 2018 р. о 11:50 PDT

Допис, поширений Sistine (@sistinestallone) 10 Кві 2018 р. о 8:30 PDT

Допис, поширений Sistine (@sistinestallone) 14 Бер 2018 р. о 9:57 PDT

Допис, поширений Sistine (@sistinestallone) 15 Лют 2018 р. о 5:24 PST

Допис, поширений Sistine (@sistinestallone) 7 Лют 2018 р. о 11:23 PST

Допис, поширений Sistine (@sistinestallone) 27 Січ 2018 р. о 4:09 PST

Допис, поширений Sistine (@sistinestallone) 13 Гру 2017 р. о 10:46 PST