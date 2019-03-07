Топ-10 стран мира, где больше всего выросли цены на жилье в 2018: рейтинг

По итогам 2018 года, мировые рынки жилья несколько замедлились, но в Европе и части стран Азии наблюдался рост цен на жилую недвижимость. Недвижимость 24 выяснила, какое место в этих рейтингах занимает Украина.

Аналитики Global Property Guide отмечают, что в течение 2018 года тенденция к подорожанию недвижимости наблюдалась на 24 из 45 мировых рынках.

Читайте также: Топ-5 городов мира, где дороже всего продают недвижимость

Цены на жилье снизились в 21 государстве, а 29 стран продемонстрировали более слабый импульс в 2018 году по сравнению с 2017-м. Это свидетельствует о замедлении роста цен на жилье в мировом масштабе.

Где больше всего подорожало жилье в 2018?

Наиболее стремительно жилая недвижимость дорожала в некоторых районах Азии и в большей части Европы.

Так, наиболее ощутимо в 2018-м подскочили цены на жилье в таких европейских странах, как Мальта (+10,5%), Нидерланды (+8,5%), Германия (+6,8%), Ирландия (+5,8%), Португалия (+5,4%), Словакия (+5,3%) и Испания (+5,3%).



Рейтинг стран мира, где больше всего подорожала жилая недвижимость//globalpropertyguide.com

Ранее Мальта уже возглавила рейтинг европейских стран, где в 2018-м стремительнее всего дорожало жилье.

Что с ценами на жилье в Украине?

Украина оказалась в списке стран, где по итогам 2018, цены на жилье снизились. Global Property Guide констатирует, что несмотря на улучшение экономических условий, рынок жилья в Украине остается депрессивным.

В течение 2018 года цены на квартиры на вторичном рынке жилья в Киеве снизились на 6,09% (с учетом инфляции) к средней цене 1 049 долларов за метр квадратный.

Аналитики отмечают, что цены на жилье в Украине снижались в течение последних 5 лет. Особенно в 2014 году из-за девальвации гривны вследствие военной агрессии России.

Смотрите также: Насколько кардинально изменились цены на недвижимость в Украине за последние 5 лет



Цены на жилую недвижимость в Украине по итогам 2018 снизились