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      Топ-10 стран мира, где больше всего выросли цены на жилье в 2018: рейтинг

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      Где в мире больше всего подорожала недвижимость в 2018
      Где в мире больше всего подорожала недвижимость в 2018 / curbed.com

      По итогам 2018 года, мировые рынки жилья несколько замедлились, но в Европе и части стран Азии наблюдался рост цен на жилую недвижимость. Недвижимость 24 выяснила, какое место в этих рейтингах занимает Украина.

      Аналитики Global Property Guide отмечают, что в течение 2018 года тенденция к подорожанию недвижимости наблюдалась на 24 из 45 мировых рынках.

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      Цены на жилье снизились в 21 государстве, а 29 стран продемонстрировали более слабый импульс в 2018 году по сравнению с 2017-м. Это свидетельствует о замедлении роста цен на жилье в мировом масштабе.

      Где больше всего подорожало жилье в 2018?

      Наиболее стремительно жилая недвижимость дорожала в некоторых районах Азии и в большей части Европы.

      Так, наиболее ощутимо в 2018-м подскочили цены на жилье в таких европейских странах, как Мальта (+10,5%), Нидерланды (+8,5%), Германия (+6,8%), Ирландия (+5,8%), Португалия (+5,4%), Словакия (+5,3%) и Испания (+5,3%).

      рейтинг житло ціни на нерухомість
      Рейтинг стран мира, где больше всего подорожала жилая недвижимость//globalpropertyguide.com

      Ранее Мальта уже возглавила рейтинг европейских стран, где в 2018-м стремительнее всего дорожало жилье.

      Что с ценами на жилье в Украине?

      Украина оказалась в списке стран, где по итогам 2018, цены на жилье снизились. Global Property Guide констатирует, что несмотря на улучшение экономических условий, рынок жилья в Украине остается депрессивным.

      В течение 2018 года цены на квартиры на вторичном рынке жилья в Киеве снизились на 6,09% (с учетом инфляции) к средней цене 1 049 долларов за метр квадратный.

      Аналитики отмечают, что цены на жилье в Украине снижались в течение последних 5 лет. Особенно в 2014 году из-за девальвации гривны вследствие военной агрессии России.

      Смотрите также: Насколько кардинально изменились цены на недвижимость в Украине за последние 5 лет

       

      Київ панорама Майдан незалежності
      Цены на жилую недвижимость в Украине по итогам 2018 снизились

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      Теги: рейтинги Цены на недвижимость Рынок недвижимости Новости недвижимости Украины Новости недвижимости мира Новости недвижимости
      Источник: 24 канал
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