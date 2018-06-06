ТОП-10 впечатляющих скульптур-иллюзий

Скульптура – всегда была, есть и будет ярким и очень чувственным искусством. В современном мире художники имеют возможность развивать свои таланты и создавать невероятные произведения. Сегодня скульптура это не только изделие из бронзы, камня или железа, сегодня скульптура – это иллюзия, это фокус и даже магия. Мы подобрали для вас ТОП-10 самых впечатляющих скульптур-иллюзий.

Лоренцо Куинн "Сила Природы" Великобритания, США, Монако и Сингапур

Вдохновение для создания этой скульптуры сошло на итальянского скульптора после урагана в Тайланде. Наблюдая за последствиями стихии, он решил создать ряд скульптур, которые будут олицетворять мать-природу, вращающую Землю вокруг себя. Сегодня творения Лоренцо Куинна расположены в разных странах мира.



Лоренцо Куинн "Сила Природы"

Александр Лидаговский "Высока нотая", Черкассы, Украина

Скульптура, которая совсем недавно появилась в центре Черкасс, теперь поражает местных и туристов своей грацией. Инициированная и спонсируемая местными производителями ТМ Saturn (производитель бытовой техники) и ХК "UKRAVIT" (производитель средств для защиты растений), скульптура авторства киевского художника Александра Лидаговского посвящена музыке. Бронзовая балансирующая фигура маленькой скрипачки висит в воздухе с помощью одного троса. По мнению автора, скульптура – это муза, которая берет яркую ноту в городском пространстве. По словам Лидаговского, "Высокая нота" помогает оторвать глаза от асфальта и взглянуть вверх. Скрипачка примостилась на струне над тротуаром возле Черкасской областной филармонии.



Александр Лидаговский "Высокая нота"

Николя Лаваренн "Балансирующий человек", Франция

Известный на весь мир скульптор-самоучка уже несколько лет подряд поражает общество своими грациозными и уникальными фигурами. Инженерные знания и талант помогают художнику делать скульптуры, которые на первый взгляд противоречат законам физики и бросают вызов гравитации.



Николя Лаваренн "Балансирующий человек"

Элизабет Штынстра "Апельндорские девы", Нидерланды

Эта прекрасная инсталляция находится в парке города Апельдорн. Композиция состоит из трех бронзовых скульптур девушек, которые висят в воздухе параллельно земле. Каждая фигура в инсталляции находится в разной позе: одна – опущена животом в низ, другая – боком, третья – спиной. Все они как будто спят – левитируя.



Элизабет Штынстра "Апельндорские девы", Нидерланды

Алекс Чиннек "Возьми мою молнию, но не трогай мой гром", Великобритания

Впечатляющая скульптура с необычным названием представляет собой дом, разделенный на две части, одна из которых практически висит в воздухе. Эта инсталляция является не только произведением искусства, но и грандиозным фокусом. Так как иллюзию, которую создал художник Алекс Чиннек, удалось разгадать не многим.



Алекс Чиннек "Возьми мою молнию, но не трогай мой гром"

Александр Лидаговский "Равновесие", Киев, Украина

Еще одна хрупкая скульптура, которая поражает своей грацией и легкостью. Монумент юной акробатке в Киеве представляет собой бронзовую фигуру молодой девушки, которая идет по канату. По замыслу автора, девушка, которая удерживает равновесие, символизирует баланс и гармонию человека с окружающей средой в этом динамичном и очень неустойчивом мире.



Александр Лидаговский "Равновесие", Кикв, Украина

Марк Куинн "Скульптура гигантского младенца", Сингапур

Младенец невероятных размеров, который расположено в одном из парков Сингапура, смущает и поражает каждого, кому посчастливится его увидеть. Художник Марк Куинн создал инсталляцию на радостях отцовства. Так как прототипом этого бронзового 10-метрового малыша весом 7 тонн стал маленький сын скульптора. Кроме большого размера, скульптура поражает и тем, что она практически полностью висит в воздухе.



Марк Куинн "Скульптура гигантского младенца", Сингапур

Нил Доусон "Летающие бриллианты", Австралия

Инсталляция Нила Доусона выглядит очень иллюзорной, воздушной и легкой, хотя на самом деле все элементы выполнены из стали и сетчатого каркаса. Настоящее произведение искусства, благодаря практически невидимым тросам, словно висит в воздухе. Также складывается впечатление, будто эти блестящие металлические шары действительно куда-то летят.



Нил Доусон "Летающие бриллианты", Австралия

Джерзи Кедзиора "Балансирующая скульптура", Флорида, США

Скульптура, которая поражает своей невозможностью. Художник Джерси Кедзиора известен на весь мир своими скульптурами, которые висят в воздухе буквально на одном тросе. Как скульптору удается сделать так, чтобы тяжелые фигуры парили и не переворачивались под действием ветра и собственной силы тяжести, остается тайной творца.



Джерзи Кедзиора "Балансирующая скульптура", Флорида, США

Дэвид МакКракен "Ступеньки в небо", Австралия

Удивительная скульптура, которая поражает местных жителей и туристов в Сиднее. Работая над инсталляцией, художник Дэвид МакКракен использовал прием оптической иллюзии, благодаря которому создается эффект бесконечности. А благодаря тому, что лестница расположена на побережье и направлена в сторону моря, складывается впечатление, будто она действительно ведут к Небесам.



Дэвид МакКракен "Ступеньки в небо", Австралия