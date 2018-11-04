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      Топ-11 самых горячих фото Мисс Земля 2018 Фуонг Кхань Нгуен

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      Мисс Земля 2018: победительница конкурса красоты Фуонг Кхань Нгуен
      Мисс Земля 2018: победительница конкурса красоты Фуонг Кхань Нгуен / ione.vnexpress.net

      Вчера, 3 ноября, в мире отгремел один из самых престижных конкурсов красоты Мисс Земля 2018. По результатам шоу, победу одержала красавица из Вьетнама Фуонг Кхань Нгуен.

      Известно, что 23-летняя студентка прекрасно владеет английским языком. Сейчас Фуонг Кхань Нгуен изучает маркетинг в одном из университетов Вьетнама. Несмотря на это, красавица интересуется темой экологии: на Мисс Земля 2018 она представила собственный проект по защите одной из крупнейших в мире рек –Меконг.

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      Как и любая современная женщина, Фуонг Кхань Нгуен активно ведет свой блог в Instagram. Обладательница титула "Мисс Земля 2018" любит кичиться своим стройным телом в купальниках. Журналисты LifeStyle 24 решили подобрать самые сексуальные фото победительницы конкурса красоты Фуонг Кхань Нгуен.

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      К слову, конкурс красоты Мисс Земля 2018 прошел в столице Филиппин – Маниле. Самые красивые девушки из 87 стран мира приняли участие в шоу. Однако в финал прошли только 18: Нидерланды, Чили, Румыния, Бразилия, Япония, Португалия, Словения, Южноафриканская Республика, Италия, Филиппины, Гана, Колумбия, Вьетнам, Черногория, Венесуэла, Австрия, Непал, Мексика. Украинка Анастасия Кривохижа в число финалисток не вошла.

      Что известно про конкурс красоты "Мисс Земля"? Это один из самых известных конкурсов красоты в мире наряду с "Мисс Вселенная", "Мисс Мира" и "Мисс Интернешнл". Он проходит под эгидой Организации Объединенных Наций. Идея конкурса – привлечение внимания к гуманитарным проблемам современности, защита окружающей среды, охрана живой природы.

      Теги: LifeStyle Мода Конкурс красоты
      Источник: 24 Канал
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