Топ-11 самых искусительных фото участницы группы "ВИА Гра" Эрики Герцег

Знаменитая группа "ВИА Гра", продюсером которой является российский композитор Константин Меладзе, всегда поражал поклонников сексуальностью ее участников. Исключением не стала и украинка Эрика Герцег.

Звезда активно ведет свой блог в социальной сети Instagram. Артистка не скрывает своей обольстительности, поэтому часто показывает фото в купальнике или сексуальной одежде. На отдыхе, в своем помещении, или же просто во время будничной поездки – Эрика Герцег умеет выглядеть сексуально в кадре, ведь до вокальной карьеры звезда работала моделью.

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Журналисты LifeStyle 24 решили подобрать Топ-11 самых искусительных фото Эрики Герцег, которые вокалистка группы "ВИА Гра" опубликовала в сети.

Допис, поширений Erika Herceg (@erikaherceg) 15 Лип 2018 р. о 8:41 PDT

Допис, поширений Erika Herceg (@erikaherceg) 9 Лип 2018 р. о 4:29 PDT

Допис, поширений Erika Herceg (@erikaherceg) 21 Жов 2017 р. о 6:24 PDT

Допис, поширений Erika Herceg (@erikaherceg) 27 Жов 2017 р. о 4:57 PDT

Допис, поширений Erika Herceg (@erikaherceg) 14 Тра 2018 р. о 1:17 PDT

Допис, поширений Erika Herceg (@erikaherceg) 7 Лис 2017 р. о 11:56 PST

Допис, поширений Erika Herceg (@erikaherceg) 3 Жов 2017 р. о 10:58 PDT

Допис, поширений Erika Herceg (@erikaherceg) 15 Вер 2017 р. о 7:13 PDT

Допис, поширений Erika Herceg (@erikaherceg) 22 Чер 2017 р. о 3:49 PDT

Допис, поширений Erika Herceg (@erikaherceg) 25 Бер 2017 р. о 6:11 PDT