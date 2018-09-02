Топ-11 самых искусительных фото участницы группы "ВИА Гра" Эрики Герцег
Знаменитая группа "ВИА Гра", продюсером которой является российский композитор Константин Меладзе, всегда поражал поклонников сексуальностью ее участников. Исключением не стала и украинка Эрика Герцег.
Звезда активно ведет свой блог в социальной сети Instagram. Артистка не скрывает своей обольстительности, поэтому часто показывает фото в купальнике или сексуальной одежде. На отдыхе, в своем помещении, или же просто во время будничной поездки – Эрика Герцег умеет выглядеть сексуально в кадре, ведь до вокальной карьеры звезда работала моделью.
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Журналисты LifeStyle 24 решили подобрать Топ-11 самых искусительных фото Эрики Герцег, которые вокалистка группы "ВИА Гра" опубликовала в сети.