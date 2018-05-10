ТОП-20 голливудских гонораров
Авторы рейтинга отмечают, что в последние годы оплата актерской игры существенно снизилась, так как большинство зрителей идут в кино не на конкретного актера, а на героя, которого он играет.
Список гонораров известных голливудских актеров опубликовало издание Variety.
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Дженнифер Лоуренс
Список ТОП-20 голливудских гонораров:
1. Дэниел Крэйг - $25 млн ("Бонд 25", 2019)
Дэниел Крэйг
2. Дуэйн Джонсон - $22 млн ("Красный циркуляр", 2020)
Дуэйн Джонсон
3. Вин Дизель - $20 млн ("Форсаж 8", 2017)
Вин Дизель
4. Энн Хэтэуэй - $15 млн (Барби, 2020)
5. Дженнифер Лоуренс - $15 млн ("Красный воробей", 2018)
6. Сэт Роген - $15 млн ("Фларски", 2019)
7. Том Круз - $11-13 млн ("Мумия", 2017)
8. Харрисон Форд - $10-12 млн ("Индиана Джонс 5", 2020)
9. Сандра Буллок - $10 млн ("Миньоны", 2015)
10. Леонардо ДиКаприо - $10 млн ("Однажды в Голливуде", 2019)
11. Роберт Дауни-младший - $10 млн ("Человек-паук: Возвращение домой", 2017)
12. Кевин Харт - $10 млн ("Джуманджи: Зов джунглей", 2017)
13. Крис Пратт - $10 млн ("Мир Юрского периода 2", 2018)
14. Эмили Блант - $8-10 млн ("Круиз по джунглям", 2019)
15. Брайс Даллас Ховард - $8 млн ("Мир Юрского периода 2", 2018)
16. Том Харди - $7 млн ("Веном", 2018)
17. Райан Гослинг - $6,5 млн ("Первый человек", 2018)
18. Джэк Блэк - $5 млн ("Джуманджи: Зов джунглей", 2017)
19. Майкл Б. Джордан - $3-4 млн ("Крид 2", 2018)
20. Итан Хоук - $2 млн ("Судная ночь", 2013)