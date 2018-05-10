Авторы рейтинга отмечают, что в последние годы оплата актерской игры существенно снизилась, так как большинство зрителей идут в кино не на конкретного актера, а на героя, которого он играет.

Список гонораров известных голливудских актеров опубликовало издание Variety. Читайте также: Анджелина Джоли снимет фильм про индейского спортсмена

Дженнифер Лоуренс Список ТОП-20 голливудских гонораров: 1. Дэниел Крэйг - $25 млн ("Бонд 25", 2019)

Дэниел Крэйг 2. Дуэйн Джонсон - $22 млн ("Красный циркуляр", 2020)

Дуэйн Джонсон 3. Вин Дизель - $20 млн ("Форсаж 8", 2017)

Вин Дизель 4. Энн Хэтэуэй - $15 млн (Барби, 2020) 5. Дженнифер Лоуренс - $15 млн ("Красный воробей", 2018) 6. Сэт Роген - $15 млн ("Фларски", 2019) 7. Том Круз - $11-13 млн ("Мумия", 2017) 8. Харрисон Форд - $10-12 млн ("Индиана Джонс 5", 2020) 9. Сандра Буллок - $10 млн ("Миньоны", 2015) 10. Леонардо ДиКаприо - $10 млн ("Однажды в Голливуде", 2019) 11. Роберт Дауни-младший - $10 млн ("Человек-паук: Возвращение домой", 2017) 12. Кевин Харт - $10 млн ("Джуманджи: Зов джунглей", 2017) 13. Крис Пратт - $10 млн ("Мир Юрского периода 2", 2018) 14. Эмили Блант - $8-10 млн ("Круиз по джунглям", 2019) 15. Брайс Даллас Ховард - $8 млн ("Мир Юрского периода 2", 2018) 16. Том Харди - $7 млн ("Веном", 2018) 17. Райан Гослинг - $6,5 млн ("Первый человек", 2018) 18. Джэк Блэк - $5 млн ("Джуманджи: Зов джунглей", 2017) 19. Майкл Б. Джордан - $3-4 млн ("Крид 2", 2018) 20. Итан Хоук - $2 млн ("Судная ночь", 2013)