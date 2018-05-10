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ТОП-20 голливудских гонораров

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ТОП-20 голливудских гонораров
/ Фото из открытых источников

Авторы рейтинга отмечают, что в последние годы оплата актерской игры существенно снизилась, так как большинство зрителей идут в кино не на конкретного актера, а на героя, которого он играет.

Список гонораров известных голливудских актеров опубликовало издание Variety.

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Дженнифер Лоуренс

Список ТОП-20 голливудских гонораров:

1. Дэниел Крэйг - $25 млн ("Бонд 25", 2019)


Дэниел Крэйг

2. Дуэйн Джонсон - $22 млн ("Красный циркуляр", 2020)


Дуэйн Джонсон

3. Вин Дизель - $20 млн ("Форсаж 8", 2017)


Вин Дизель

4. Энн Хэтэуэй - $15 млн (Барби, 2020)

5. Дженнифер Лоуренс - $15 млн ("Красный воробей", 2018)

6. Сэт Роген - $15 млн ("Фларски", 2019)

7. Том Круз - $11-13 млн ("Мумия", 2017)

8. Харрисон Форд - $10-12 млн ("Индиана Джонс 5", 2020)

9. Сандра Буллок - $10 млн ("Миньоны", 2015)

10. Леонардо ДиКаприо - $10 млн ("Однажды в Голливуде", 2019)

11. Роберт Дауни-младший - $10 млн ("Человек-паук: Возвращение домой", 2017)

12. Кевин Харт - $10 млн ("Джуманджи: Зов джунглей", 2017)

13. Крис Пратт - $10 млн ("Мир Юрского периода 2", 2018)

14. Эмили Блант - $8-10 млн ("Круиз по джунглям", 2019)

15. Брайс Даллас Ховард - $8 млн ("Мир Юрского периода 2", 2018)

16. Том Харди - $7 млн ("Веном", 2018)

17. Райан Гослинг - $6,5 млн ("Первый человек", 2018)

18. Джэк Блэк - $5 млн ("Джуманджи: Зов джунглей", 2017)

19. Майкл Б. Джордан - $3-4 млн ("Крид 2", 2018)

20. Итан Хоук - $2 млн ("Судная ночь", 2013)

Теги: LifeStyle Кино Голливуд
Источник: 24 Канал
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