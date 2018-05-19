00:30
20 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
13°C
17°C 12°C
  • понедельник
    18°C 10°C
  • вторник
    20°C 12°C
  • среда
    24°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
КРЫМСКИЙ МОСТ КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Ручной волк Путина. Спасительные нагайки казаков-огнеборцев
Вєсті Кремля
17:46, 19 мая
Весті.UA. Жир. Что Матиос нащупал у Савченко. Антиляшковский заговор
Вєсті.UA
07:43, 19 мая
Одесские
ЦРУ
09:00, 18 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Всё. К бабушке в село
Згадати все
14:44, 19 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
КРЫМСКИЙ МОСТ КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Топ-20 потрясающих королевских свадебных платьев за всю историю

876 Читати новину українською
Самые известные королевские свадьбы
Самые известные королевские свадьбы / Фото из открытых источников

Через несколько недель состоится королевская свадьба Меган Маркл и принца Гарри, за которой будет наблюдать весь мир.

По такому случаю портал Who What Wear, собрал образы главных королевских свадебных церемоний.

Читайте также: Королевская свадьба принца Гарри и Меган Маркл: онлайн-трансляция церемонии


Мафальда Савойская, 1925


Британская королева Елизавета II, 1947


Принцесса Монако Грейс Келли, 1956

Читайте также: Королевская свадьба принца Гарри и Меган Маркл: фото роскошного платья невесты


Принцесса Дании Анна-Мари, 1964


Принцесса Монако Каролина, 1978


Принцесса Диана Уэльская, 1981


Японская принцесса Масако, 1993

Читайте также: Появились первые фото Меган Маркл перед церемонией венчания


Принцесса Нидерландов (сейчас королева) Максима, 2002


Принцесса Астурии Летиция (сейчас королева Испании), 2004


Принцесса Иордании (сейчас королева) Нур, 2004


Принцесса Швеции Виктория, 2010


Герцогиня Кембриджская Кэтрин, 2011

Читайте также: Кейт Миддлтон очаровала нежным нарядом на королевской свадьбе: фото


Принцесса Сайн-Витгенштейн-Берлебурга Натали, 2010


Принцесса Шарлин из Монако, 2011


Принцесса Люксембурга Стефани, 2012


Принцесса из Люксембурга Клэр, 2013


Принцесса Мадлен из Швеции, 2013

Читайте также: Принц Гарри и Меган Маркл поженились: первый совместный выход супругов – сказочные фото


Принцесса Монако Беатрис, 2015


Принцесса София из Швеции, 2015


Принцесса Екатерина из Ганновера, 2017

И последняя платье, которое заслуживает самых слов восхищения, стало свадебное платье Меган Маркл.


Герцогиня Сассекская Меган Маркл из США, 2018

Теги: Королевская свадьба LifeStyle Кейт Миддлтон Стиль и мода
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 19 мая
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Чим мініінвазивна операція на серці відрізняється від звичайної
19 мая, 22:01 Чим мініінвазивна операція на серці відрізняється від звичайної
Все про здоров'я 246
Главные новости 19 мая: избиение журналиста в Харькове, свадьба принца Гарри и Меган Маркл
19 мая, 21:59 Главные новости 19 мая: избиение журналиста в Харькове, свадьба принца Гарри и Меган Маркл
526
Як кубки Ліги Чемпіонів подорожують руками сватів, кумів, попів голови ФФУ
19 мая, 21:00 Як кубки Ліги Чемпіонів подорожують руками сватів, кумів, попів голови ФФУ
Христина Бердинських 139
Пане Кличко, навіщо ви знищуєте Сирецький парк?
19 мая, 19:01 Пане Кличко, навіщо ви знищуєте Сирецький парк?
Блог Медіа 1649
Чи окупиться Кримський міст Росії?
19 мая, 16:04 Чи окупиться Кримський міст Росії?
Блог Медіа 1506
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук