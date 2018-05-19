Топ-20 потрясающих королевских свадебных платьев за всю историю
Через несколько недель состоится королевская свадьба Меган Маркл и принца Гарри, за которой будет наблюдать весь мир.
По такому случаю портал Who What Wear, собрал образы главных королевских свадебных церемоний.
Читайте также: Королевская свадьба принца Гарри и Меган Маркл: онлайн-трансляция церемонии
Мафальда Савойская, 1925
Британская королева Елизавета II, 1947
Принцесса Монако Грейс Келли, 1956
Читайте также: Королевская свадьба принца Гарри и Меган Маркл: фото роскошного платья невесты
Принцесса Дании Анна-Мари, 1964
Принцесса Монако Каролина, 1978
Принцесса Диана Уэльская, 1981
Японская принцесса Масако, 1993
Читайте также: Появились первые фото Меган Маркл перед церемонией венчания
Принцесса Нидерландов (сейчас королева) Максима, 2002
Принцесса Астурии Летиция (сейчас королева Испании), 2004
Принцесса Иордании (сейчас королева) Нур, 2004
Принцесса Швеции Виктория, 2010
Герцогиня Кембриджская Кэтрин, 2011
Читайте также: Кейт Миддлтон очаровала нежным нарядом на королевской свадьбе: фото
Принцесса Сайн-Витгенштейн-Берлебурга Натали, 2010
Принцесса Шарлин из Монако, 2011
Принцесса Люксембурга Стефани, 2012
Принцесса из Люксембурга Клэр, 2013
Принцесса Мадлен из Швеции, 2013
Читайте также: Принц Гарри и Меган Маркл поженились: первый совместный выход супругов – сказочные фото
Принцесса Монако Беатрис, 2015
Принцесса София из Швеции, 2015
Принцесса Екатерина из Ганновера, 2017
И последняя платье, которое заслуживает самых слов восхищения, стало свадебное платье Меган Маркл.
Герцогиня Сассекская Меган Маркл из США, 2018