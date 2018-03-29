Топ-25 курьезных фото манекенов, которые сделали шопинг веселым

Люди, которые приходят в магазин, часто не обращают внимание на манекены. Однако креативные продавцы постарались, чтобы их работы запомнились всем посетителям.

Манекены ежедневно встречают людей, которые отправились в поисках нового наряда. Однако креативные покупатели, или продавцы сделали все, чтобы "добавить" жизни в эти пластиковые фигуры.

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На забавных снимках манекены огорчаются, как люди, танцуют, торжествуют и устают от ежедневного стояния. Некоторые из них даже "отдыхают" на рабочем месте. А есть и такие, кто выглядит настолько реально, что дети путают их с мамой.