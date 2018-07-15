ТОП-3 хороших смартфона, которые стоят меньше 3 тысяч гривен

В то время, как флагманы меряются дисплеями, а компании пытаются убрать любые рамки на передней панели, немало пользователей ищут недорогое устройство с совершенно обычным дизайном.

Если вы не обновляете свой смартфтон ежегодно, а ищете простой и бюджетный смартфон, тогда этот рейтинг для вас.

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ТОП-3 бюджетные смартфона подготовило издание prostotech.com.

Xiaomi Redmi 5A

Хотя компания Xiaomi пополнила линейку Redmi новым Redmi 6A, его предшественник остается довольно хорошим вариантом.

Xiaomi Redmi 5A: Обзор

Redmi 5A работает на мощном процессоре Qualcomm Snapdragon 425 и имеет 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной памяти. Диагональ дисплея – 5 дюймов. Основная камера имеет разрешение 13 Мп, а фронтальная – 5 Мп. Батарея Redmi 5A имеет емкость 3000 мА/ч, чего хватает для дня пользования.

Сматрфон можно купить в Украине за 2800 гривен.

LeEco Le S3 X522

LeEco Le S3 X522 стоит 3 тысячи гривен

LeTV X522 тоже имеет хороший процессор Qualcomm Snapdragon 652. Устройство получило 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти.

Дисплей LeEco Le S3 X522 имеет диагональ 5,5 дюйма, 16-мегапиксельную основную камеру и 8-мегапиксельную фронтальную. Устройство тоже работает на батарее емкостью 3000 мА/ч.

Его можно купить за 3 тысячи гривен.

Cubot Nova

Смартфон Cubot Nova

Этот китайский смартфон получил 4-ядерный процессор MediaTek 6739, а также 3 ГБ внутренней и 16 ГБ встроенной памяти. Размер дисплея составляет 5,5-дюйма.

Cubot Nova также оснащен 13-мегапиксельной основной камерой и 8-мегапиксельной селфи-камерой. Также устройство имеет сканер отпечатков пальцев. А вот батарея немного слабее – 2800 мА/ч.

Стоит смартфон 2800 гривен.

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