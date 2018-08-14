ТОП-3 мифа о фруктах, которые удивляют

Несмотря на полезность фруктов вокруг их потребления витает немало мифов, развенчать которые взялась и. о. министра Уляна Супрун.

По словам специалиста Дарьи Озерной, несмотря на распространенные мнения, нет специфического времени или правил для всех, когда можно или нельзя есть фрукты.

"Однако надо помнить, что все мы разные, а значит норма употребления фруктов, как и овощей, у каждого своя. Ведь даже полезным нельзя злоупотреблять. Для того, чтобы понять или вы всего съели достаточно, формула –ощущайте насыщение, но не тяжесть", – добавила эксперт.

Фрукты надо есть до обеда

Совет, который часто можно встретить на страницах глянцевых женских изданий, оказался ложным. Говорят, будто после 14 часов употребление фруктов приводит к повышению содержания сахара в крови и замедлению метаболизма и поэтому существует риск набрать лишний вес.

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Любая пища, содержащая углеводы, может повышать уровень сахара в крови. Но нет никаких доказательств того, что уровень сахара повышается быстрее до 2 часов дня, чем в другое время суток.

Если изменения есть, то они очень незначительны. Так называемая скорость метаболизма зависит от интенсивности работы мышц, их доли в весе, возраста и работы эндокринной системы. Поэтому нет причины отказываться от фруктов во второй половине дня из-за боязни набрать лишние кило,

– пояснила эксперт.

Арбузом можно смело лакомиться после 14-й

Фруктов можно есть сколько угодно

Фрукты очень полезны, но как и во многих вещах здесь должна быть мера. Фрукты также содержат сахар – фруктозу или сахарозу. Фрукты полезнее сладостей, потому что кроме сахара содержат еще витамины, актиоксиданты и клетчатку, и много воды.

Фруктоза усваивается не так быстро, как, например сахароза. Поэтому может дольше усваиваться в кишечнике. Там ее потребляют бактерии, от этого образуются газы. Поэтому если вы съедите килограмм груш или винограда – рискуете получить не только много калорий, но и вздутие.

Нужно знать свою меру в фруктах

Фрукты нужно есть на пустой желудок и не смешивать

Наша пищеварительная система более чем готова переваривать и поглощать питательные вещества из фруктов, независимо от того вы съели их натощак или вместе с едой. Хотя фрукты могут замедлить процесс эвакуации пищи из желудка, это не значит более плохое пищеварение. Наоборот, вы дольше будете чувствовать себя сытым.

Научных доказательств, что потребление фруктов отдельно от пищи влияет на пищеварение, не существует. Напротив, витамин С и кислоты, которых много во фруктах, помогают усваивать железо и другие микроэлементы из еды.